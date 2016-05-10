​Героями не рождаются

Презентация фильма, созданного АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта, прошла в кинотеатре «Цезарь». Здесь собрались участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, воины-интернационалисты.

Фильм, посвященный Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, первому министру обороны независимого Казахстана, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, зрители встретили с огромным интересом. Документальное повествование начинается с путешествия на родину Героя его сына Талгата и внука Сауыка. Они побывали в ауле, где родился и вырос их знаменитый отец и дед и откуда он ушел на фронт. Таким образом, творческой задачей фильма, который начинается с тоски сына по отцу, стало раскрытие многогранной личности Сагадата Нурмагамбетова как простого, искреннего человека, любящего мужа, отца и беззаветно преданного Родине солдата.

Центральное место в картине занимает интервью генерала армии, которое удалось записать известному кинорежиссеру и автору картины Сатыбалды Текееву. Картина рассказывает о становлении Героя, его пути, начиная от простого лейтенанта-фронтовика до талантливого, любимого народом полководца. И конечно, о многолетней службе Сагадата Нурмагамбетова в Вооруженных силах Казахстана.

В фильме, где много хроники военных лет, также снимались воспитанники республиканской школы «Жас улан», носящей имя легендарного генерала – Халық Қаһарманы № 1.