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Спорт
GGG досрочно расторгнет контракт с DAZN

Как отметил журналист Boxingscene.com Кит Айдек, сотрудничество чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина со стриминговым сервисом DAZN продлится меньше, чем планировалось изначально, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Утром 18 сентября Головкин проведет третий поединок с Саулем «Канело» Альваресом за звание «абсолюта» во втором среднем весе. Этот бой станет для GGG пятым и заключительным по действующему контракту с DAZN.

"В то время, как его карьера не закончится в субботу вечером, Головкин подтвердил, что третий поединок с Альваресом ознаменует завершение его эксклюзивного контракта с DAZN. Головкин и DAZN объявили о заключении соглашения на 6 боев в марте 2019 года, по которому Геннадию должны были выплатить более 100 миллионов долларов, но оно закончится после его пятого выступления на стриминговом сервисе в эту субботу", — говорится в статье.

Бой состоится 17 сентября в Лас-Вегасе. В нем Геннадий Головкин в третий раз встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и постарается отобрать у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Ранее прошла первая пресс-конференция перед трилогией. На ней Альварес оскорбил Головкина, обвинив его в двуличии. GGG ответил на этот выпад.

Сама трилогия состоится 17 сентября в лимите второго среднего веса. Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта".

Местом проведения поединка называется T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), которая принимала предыдущие их два боя. Первый завершился спорной ничьей, а второй решением судей выиграл мексиканец.

Напомним, в мае этого года Канело потерпел сенсационное поражение от чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

Головкин же в апреле нокаутировал Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Тем самым GGG защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

Всемирный боксерский совет (WBC) представил уникальный пояс, который будет стоять на кону в третьем бою Головкина и Альвареса.

Специальный пояс "Сапотеки" был изготовлен мастерами одноименного индейского народа Мексики. Также этот пояс назвали "Пояс воина-ягуара" — по краям он украшен "когтями" хищника.

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