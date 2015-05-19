GGG: почерк чемпиона Свежий выпуск 602 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Уже через несколько минут после окончания встречи на сайтах различных изданий появились отчеты о 33-м поединке GGG и его 33-й победе. Просто так рассказать о непобедимом казахстанце, его полном преимуществе, двух тяжелейших нокдаунах, в которых во втором раунде побывал очередной соперник Головкина, и тем более о нокауте в раунде шестом – это как-то несолидно для специализированных спортивных и боксерских изданий. Да и Гена – не тот человек, про чьи бои позволительно рассказывать сухо и беспристрастно.

Вот и запестрел Интернет сравне­ниями с мангустом, который не боится ни одну в мире кобру и даже может сладить со львом, если тот... устанет гоняться за маленьким и проворным зверьком. А Вилли Монро-младшего коллеги-журналисты сравнили с велосипедистом, очень уверенно ушедшим со старта, но забывшим, что у велосипеда нет заднего хода. Дают разъяснение специалисты, детально разобравшие бой Головкин – Монро-младший. Там в исполнении нашего виртуоза были левые боковые, джебы, правые прямые, левые апперкоты и еще куча всяких ударов из учебника бокса.

Самое же главное – Геннадий в очередной раз победил и теперь принимает поздравления.

«Дорогой Геннадий! Горячо и сердечно поздравляю с новой блестящей победой, – написал в поздравительном адресе вице-президент АИБА, президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев. – Все мы вновь увидели захватывающий, красивый и зрелищный бокс, присущий тебе наступательный, техничный, отточенный стиль поединка. Показав убедительное преимущество в бою с Вилли Монро-младшим, победителем турнира Boxinco 2014, ты не только одержал свою очередную личную победу. Своими выступлениями ты убедительно демонстрируешь всему миру превосходство казахстанской школы бокса. Уверен, что эта победа на ринге Лос-Анджелеса вдохновит казахстанцев на новые свершения, еще выше поднимет авторитет отечественной школы бокса, всего казахстанского спорта».