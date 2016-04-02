GGG – посол ЭКСПО-2017

Ануар КАЛМЫКОВ
В ходе встречи Президент поздравил Г. Головкина с получением статуса посла ЭКСПО-2017 и пожелал спортсмену новых достижений и рекордов.

В свою очередь Г. Головкин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за большой вклад и личное внимание к развитию бокса и спорта в целом.

…Церемония «назначения» Геннадия Головкина послом ЭКСПО-2017 состоялась в посольстве Казахстана в Вашингтоне.
Как напомнил посол Казахстана в США Кайрат Умаров, международная выставка является большим и важным событием не только для Казахстана, но и для всего мирового сообщества, и наша страна стала первой среди государств СНГ и Центральной Азии, которая принимает у себя подобное мероприятие.
Прежде чем вручить Г. Головкину сертификат посла международной выставки, которая уже меньше чем через полтора года пройдет в казахстанской столице, председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов подробно рассказал о предстоящем событии, остановился на уникальности конструкции главного павильона и его наполнении.

На сегодня уже 77 стран и 14 международных организаций подтвердили свое участие в выставке, и, как предполагается, общее число участников будет насчитывать более 100 государств. Подчеркивалась также важность темы «Энергия будущего» и большое внимание, которое наша страна уделяет вопросам развития возобновляемых источников энергии, «зеленых» технологий. Свою обстоятельную справку А. Есимов адресовал Г. Головкину, предположив под одобрительный смех участников церемонии, что ему данная информация будет очень полезна, когда боксер как новый посол ЭКСПО-2017 будет продвигать и популяризировать выставку в Астане.

– Для меня большая честь получить статус посла ЭКСПО-2017. Выставка в Астане это очень важное событие для Казахстана и всего мира. Думаю, я внесу свой вклад в развитие, в продвижение этого мероприятия и смогу донести еще большему числу людей идеи нашего Президента, заложенные в тематику выставки, – отметил на церемонии в посольстве сам Г. Головкин.

Традиционно на площадке ЭКСПО, помимо мероприятий, раскрывающих заявленную тему выставки, принимающей стороной проводится большое количество самых разнообразных эвентов, призванных привлечь дополнительное внимание к важному событию или рассказать о своей культуре и традициях, истории и достижениях. И в этом плане наличие у ЭКСПО-2017 такого посла, как всемирно известный GGG, – неоценимо. Дело в том, что, по информации президента Федерации профессионального бокса РК, генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК Ерлана Бекхожина, Геннадий выразил большое желание провести бой в период проведения в Астане Международной специализированной выставки.

Напомним, что посол ЭКСПО-2017 – это почетное звание, которое вручается самым известным и достойным личностям, имеющим отношение к нашей стране. Так, например, такого звания удостоены третий казахстанский космонавт Айдын Аимбетов, капитан велокоманды «Астана» Винченцо Нибали.

