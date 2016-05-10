Спорт
GGG Promotions намерена помогать начинающим боксерам из СНГ
Геннадий Головкин – воспитанник карагандинской школы бокса – рассказал в интервью Allboxing.ru о дальнейшей работе GGG Promotions, передает Kazpravda.kz.

"Мы бы хотели помогать молодым боксерам, в основном из постсоветского пространства, найти себя в профессиональном боксе. Чтобы их не обманули, не "кинули", помочь им встать на ноги. Помимо организации боев в моем андеркарде наша команда может организовать их в Европе, в том числе в Германии, Монако, Англии, может организовать бои в Азии. Чтобы боксеры были без простоев, всегда были активны. Мы готовы помогать боксерам, я на своем примере знаю, насколько это важно. Сейчас это особенно актуально, так как олимпийский цикл, после Олимпиады будут много ребят, которые уйдут и потеряются, обман в этом бизнесе встречается чаще, чем многие думают. Крупные промоутерские компании не заинтересованы в наших людях", – сказал Головкин.

При этом он отметил, что компания готова помочь "боксерам, которые показывают хороший бокс и хотят развиваться в профессиональном боксе". "В первую очередь это относится к нашим олимпийцам. Я всегда готов пойти на диалог", – добавил Triple G.

Напомним, казахстанский боксер Руслан Мадиев с 2014 года выходит на ринг как член команды GGG Promotions. Свой дебютный бой в США он провел в рамках вечера Головкин – Рубио против Джоана Валенсуэла. Позже он выступал в андеркарте встречи Геннадий Головкин – Давид Лемье и одержал победу над 26-летним американским боксером Оскаром Сантаной.

Отметим, что на профессиональном ринге 34-летний Геннадий Головкин провел 35 боев, в которых одержал 35 побед (32-м нокаутом). Его поединки проходили в семи странах: Германия, Дания, Панама, Казахстан, Украина, США и Монако. Единственный бой в родной стране Головкин провел 16 декабря 2010 года: тогда в Астане он нокаутировал колумбийца Нельсона Тапиа и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.

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