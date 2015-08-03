GGG сравнили со скорпионом из Mortal Kombat

"Регулярный" чемпион мира WBA в среднем весе Дэнни Джейкобс поделился своим представлением о казахстанском боксере Геннадии Головкине, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальную страницу GGG ВКонтакте.
После успешной защиты титула против ветерана Серджио "Латинская Змея" Моры Джейкобс провел встречу с прессой, где один из вопросов был связан с Головкиным.
"Он делает то, что он должен делать на ринге. Вы не можете критиковать парня за то, что он делает то, чего от него ждут. Вы можете говорить что угодно про его оппозицию, но он побеждал их всех уверенно и продолжает это делать. Не могу ничего плохого сказать о нем. Хочу ли я с ним драться? Без сомнений, конечно! Я чувствую, что это наподобие фильма/игры Mortal Kombat, где существуют все эти парни, которых я должен пройти. GGG – как скорпион (из Mortal Kombat). Я постепенно стараюсь встретиться со всеми этими парнями... Я готов к любым вызовам", – ответил Дэнни.
Напомним, следующий бой Геннадия Головкина состоится 17 октября в Нью-Йорке против чемпиона мира по версии IBF в среднем весе канадца Давида Лемье.