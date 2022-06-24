Гибель четырех человек на АрселорМиттал Темиртау: озвучены причины трагедии

24 июня в Караганде состоялся брифинг по итогам расследования трагедии на АО «АрселорМиттал Темиртау», когда в кузнечнопрессовом цехе на 5-х сотрудников обрушился свод печи, четверо из них погибли. Сегодня стали известны причины, которые привели к трагедии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Главный государственный инспектор труда по Карагандинской области Ирина Любарская озвучила причины, которые привели к гибели четырёх человек. По её словам, вина работодателя заключается в грубейших нарушения правил техники безопасности и почти в полном отсутствии технической документации по ремонту объекта.

«10 июня 2022 года в цехе литья и поковок запасных частей ТОО «Курылысмет» произошёл групповой несчастный случай с работниками цеха по ремонту металлургических печей компании «АрселорМиттал Темиртау». Из них 4 работника погибли, один с тяжёлым исходом.

Уполномоченным органом по труду была создана государственная комиссия по расследованию группового несчастного случая со смертельным исходом. В ходе расследования были привлечены экспертные организации, которыми были выявлены дефекты, послужившие возможными причинами обрушения. Также было установлено, что заказчиком работ – АО «АрселорМиттал Темиртау» – и подрядчиком – ТОО «Курылысмет» – не была должным образом обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ. Отсутствовали утверждённая проектная документация, а также проект производства работ, технологическая карта на демонтаж печи. Они на рассмотрение экспертной комиссии предоставлены не были. Не были соблюдены нормы законодательства в сфере архитектурно-строительной деятельности», – сообщила инспектор.

По словам Ирины Любарской, комиссия, осмотрев место трагедии, изучив техническую документацию, материалы расследования и опросив очевидца, а это пятый сотрудник, который оказался под завалами, пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая со смертельным исходом явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в выполнении работ на нагревательной печи №9, без мероприятий по безопасности;

- отсутствие проекта на организацию работ;

- отсутствие плана производственных работ и технологических карт;

- не были разработаны и утверждены мероприятия на проведение работ на термопечи;

- у должностных лиц отсутствовали должностные инструкции;

- неудовлетворительное техническое состояние здания;

- небезопасное проведение строительно-монтажных работ;

«По итогам специального расследования комиссия определила 100% виновность работодателя. Комиссией были установлены ответственные лица, допустившие данные нарушения. Согласно статье 190 Трудового кодекса РК по окончании расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии материалов специального расследования будут направлены в территориальный орган полиции, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан примет необходимое решение», – заключила спикер.