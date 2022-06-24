Фото: metalmininginfo.kz
Происшествия
Гибель четырех человек на АрселорМиттал Темиртау: озвучены причины трагедии

24 июня в Караганде состоялся брифинг по итогам расследования трагедии на АО «АрселорМиттал Темиртау», когда в кузнечнопрессовом цехе на 5-х сотрудников обрушился свод печи, четверо из них погибли. Сегодня стали известны причины, которые привели к трагедии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Главный государственный инспектор труда по Карагандинской области Ирина Любарская озвучила причины, которые привели к гибели четырёх человек. По её словам, вина работодателя заключается в грубейших нарушения правил техники безопасности и почти в полном отсутствии технической документации по ремонту объекта.

«10 июня 2022 года в цехе литья и поковок запасных частей ТОО «Курылысмет» произошёл групповой несчастный случай с работниками цеха по ремонту металлургических печей компании «АрселорМиттал Темиртау». Из них 4 работника погибли, один с тяжёлым исходом.

Уполномоченным органом по труду была создана государственная комиссия по расследованию группового несчастного случая со смертельным исходом. В ходе расследования были привлечены экспертные организации, которыми были выявлены дефекты, послужившие возможными причинами обрушения. Также было установлено, что заказчиком работ – АО «АрселорМиттал Темиртау» – и подрядчиком – ТОО «Курылысмет» – не была должным образом обеспечена безопасность производства строительно-монтажных работ. Отсутствовали утверждённая проектная документация, а также проект производства работ, технологическая карта на демонтаж печи. Они на рассмотрение экспертной комиссии предоставлены не были. Не были соблюдены нормы законодательства в сфере архитектурно-строительной деятельности», – сообщила инспектор.

По словам Ирины Любарской, комиссия, осмотрев место трагедии, изучив техническую документацию, материалы расследования и опросив очевидца, а это пятый сотрудник, который оказался под завалами, пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая со смертельным исходом явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в выполнении работ на нагревательной печи №9, без мероприятий по безопасности;

- отсутствие проекта на организацию работ;

- отсутствие плана производственных работ и технологических карт;

- не были разработаны и утверждены мероприятия на проведение работ на термопечи;

- у должностных лиц отсутствовали должностные инструкции;

- неудовлетворительное техническое состояние здания;

- небезопасное проведение строительно-монтажных работ;

«По итогам специального расследования комиссия определила 100% виновность работодателя. Комиссией были установлены ответственные лица, допустившие данные нарушения. Согласно статье 190 Трудового кодекса РК по окончании расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии материалов специального расследования будут направлены в территориальный орган полиции, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан примет необходимое решение», – заключила спикер.  

Популярное

Все
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Новые возможности древнего Саурана
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Банные традиции Казахстана: как работали "центры деловых встреч" Средневековья
Играет Катя на домбре
Ни шагу назад!
Служба в правоохранительных органах – огромная ответственность перед страной и народом
Выявлять и предупреждать
Сражения под сенью «Байтерека»
Настоящие парни
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Предотвратить вывод капитала
Тренд на хозяйственность
Два в одном
Медиаизмерения в новой реальности
Право на помощь
Высшие ценности государства
Почему судья не должен бояться принимать решения – интервью со специалистом
Делиться прибылью с народом
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Тяжкий груз сирийской войны
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Происшествия , Видеогалерея
Вертолет вылетел на поиски пропавшего на озере мальчика в З…
Происшествия , Видеогалерея
Сель сошел в Жамбылской области
Происшествия
Двух детей избили возле пункта полиции в парке Костаная — С…
Происшествия
Утонули, спасая своих детей, двое туристов в Павлодарской о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]