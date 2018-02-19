Гибель казахстанки при странных обстоятельствах в Шри-Ланке прокомментировали в МИД
В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали внезапную смерть казахстанки в Шри-Ланке, передает Kazpravda.kz.
"15 февраля в посольство РК в Индии поступила информация о смерти в Шри-Ланке гражданки Казахстана 1993 года рождения. Причины смерти неизвестны. Наши дипломаты сразу связались с родителями девушки, которые проживают в Костанае", – сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.
По его информации, сейчас решается вопрос доставки тела погибшей в Казахстан.
"Этим вопросом занимается почетный консул РК в Шри-Ланке, он уже отрабатывает все необходимые процедуры соответствующей специальной компании. Насколько нам известно, смерть девушки произошла внезапно. Врачи не смогли установить причину. По настоянию матери погибшей было произведено вскрытие тела в столице Шри-Ланки – городе Коломбо", – сообщил Жайнаков.
По его словам, у девушки была страховка. Однако, по словам врачей, результаты вскрытия станут известны не раньше 2-3 месяцев, поэтому страховая компания пока не может компенсировать расходы, связанные с этим происшествием.
"Все расходы по доставке тела в Казахстан взял на себя знакомый девушки, сопровождавший ее в поездке", – уточнил он.
Напомним, 24-летняя казахстанка при невыясненных обстоятельствах погибла во время отдыха в Шри-Ланке. По словам ее жениха, они прилетели для празднования Дня всех влюбленных. Девушке стало плохо в тот момент, когда она сидела в детском бассейне возле отеля. Она потеряла сознание, медики пытались реанимировать туристку, однако ничего не вышло.