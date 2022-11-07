Гибель казахстанки в Сеуле: о мошеннических сборах в соцсетях сообщили в МИД РК

Группа лиц пыталась заработать деньги на смерти казахстанки в Сеуле (Южная Корея), объявляя сборы в социальных сетях. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Это трагический случай. Наше посольство в Сеуле сделало всё возможное: на следующий день были проведены переговоры с МИД Кореи и была достигнута договоренность о том, что все расходы по доставке тела погибшей до города Актобе корейская сторона понесет самостоятельно», – рассказал Айбек Смадияров.

По его данным, тело было доставлено 3 ноября в Алматы и 4 ноября – в Актобе.

«В некоторых СМИ прошла непроверенная информация, якобы 1 ноября тело уже было доставлено. Какие-то инсинуации были. К сожалению, есть группа недобросовестных людей, которые на этой смерти пытались заработать деньги и объявляли какие-то сборы в соцсетях. Мы заявляем, что корейская сторона полностью покрыла все расходы по доставке тела», – подчеркнул он.

Таким образом информация о нехватке денег на то, чтобы доставить тело погибшей казахстанской студентки на родину, не соответствуют действительности, акцентировал Смадияров.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 2022 года во время празднования Хэллоуина в Сеуле образовалась давка, в результате которой погибли более 150 человек, еще более 80 получили травмы.

Среди погибших оказалась гражданка Казахстана, 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области, которая являлась студенткой одного из вузов Южной Кореи.