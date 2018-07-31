Происшествия
Гибель казахстанца в Кыргызстане подтвердили в МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель казахстанца при камнепаде в Кыргызстане, сообщает inform.kz
.
"Погибший является гражданином Казахстана, еще один находится в тяжелом состоянии", - сообщили агентству в пресс-службе МИД РК.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не может приземлиться на месте происшествия.
"Возможно, эвакуация начнется, когда рассеется облачность", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, накануне на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от Бишкека группа туристов попала под камнепад
. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана.