Происшествия
Гибель казахстанца в Кыргызстане подтвердили в МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК подтвердили гибель казахстанца при камнепаде в Кыргызстане, сообщает inform.kz.

"Погибший является гражданином Казахстана, еще один находится в тяжелом состоянии", - сообщили агентству в пресс-службе МИД РК.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, казахстанский вертолет готов к вылету для эвакуации туристов, однако из-за высокой облачности не может приземлиться на месте происшествия.

"Возможно, эвакуация начнется, когда рассеется облачность", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, накануне на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана.

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