Гибель ребенка на детской площадке сняли не в Казахстане
В редакцию Stopfake.kz обратился читатель с просьбой проверить видео. На кадрах видно, как несколько бригад скорой помощи уносят на носилках ребенка с детской площадки. По сведениям читателя, инцидент произошел в Алматы – один из братьев убил второго палкой.
На самом деле эти кадры не имеют к Алматы никакого отношения. Печальное событие произошло 30 ноября 2020 года в Москве. Два мальчика гуляли на детской площадке, внезапно один из них упал и скончался на месте. По одной из версий, второй ребенок бросил в него палку, угодившую в макушку. Однако записи с камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку от детской площадки, эту версию не подтвердили. На кадрах видно, как ребенок зашатался, схватился за голову и упал, при этом в него ничего не кидали.
Позже медики сообщили, что мальчик скончался в результате болезни сосудов головного мозга.