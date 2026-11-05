Гибель военнослужащих на Каспии: допрошено более 300 лиц

Закон и Порядок

О ходе расследования гибели солдат рассказали в Генпрокуратуре, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По факту гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области военно-следственными органами МВД продолжается расследование уголовного дела.

Проведен комплекс следственных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.

"На сегодняшний день допрошено более 300 лиц, проведено свыше 30 судебных экспертиз и исследований", - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках расследования, по подозрению в халатном отношении к службе и нарушению правил кораблевождения с санкции суда под стражу взяты 8 должностных лиц: Главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил, его первый заместитель и заместитель по боевой подготовке, командиры двух воинских частей, батальона и роты морской пехоты, а также капитан катера.

В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

"В ближайшее время планируется окончание следственных действий и ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела. Ход расследования находится на особом контроле Генеральной прокуратуры", - сообщили в надзорном органе.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время проведения учений Военно-морских сил Вооруженных Сил на побережье Каспийского моря погибло 14 человек.

Позднее, по факту гибели военнослужащих было возбуждено уголовное дело.

Распоряжением премьер-министра создана правительственная комиссия.

Трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах.

#военнослужащие #Генпрокуратура #Каспий

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