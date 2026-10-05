Гибель военнослужащих на Каспии: Токаев заслушал первые итоги работы Комиссии

Президент

При изучении обстоятельств трагедии в Мангистауской области установлены существенные недостатки в подготовке и планировании учений

Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны. Глава государства заслушал доклады о первых результатах проведенной работы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Председатель Комиссии, заместитель Председателя Совета Безопасности Аида Балаева доложила об итогах по основным направлениям проверки. В ходе совещания было отмечено, что трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах. Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства.

Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность. Данный вопрос находится на личном контроле Президента.

По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.

При изучении обстоятельств трагедии в Мангистауской области установлены существенные недостатки в подготовке и планировании учений, оценке рисков, организации десантирования и обеспечении безопасности военнослужащих. По фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование. Арестованы пять должностных лиц. Окончательная правовая оценка их действиям будет дана по завершении расследования. Выявлены также недостатки в сфере воинской дисциплины и профилактической работы. Установлены отдельные факты неуставных отношений и применения насилия в отношении военнослужащих, по которым возбуждены уголовные дела. Особое внимание уделяется соблюдению требований безопасности, условиям прохождения воинской службы, организации тылового обеспечения и воспитательной работе с личным составом.

Касым-Жомарт Токаев поручил Комиссии совместно с новым руководством Министерства обороны выработать конкретные предложения по устранению выявленных недостатков.

Результаты проверки должны быть учтены при подготовке Плана реформы Вооруженных сил. Особое внимание было обращено на необходимость формирования армии нового образца, способной эффективно отвечать на современные вызовы и угрозы.

Модернизация должна сопровождаться укреплением воинской дисциплины, повышением уровня безопасности военнослужащих и созданием надлежащих условий прохождения службы. Также отмечено, что комплексная проверка должна проводиться объективно и не отражаться на боеготовности армии. Отдельно подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения в Вооруженных силах конституционного принципа «Закон и Порядок». Работа Комиссии продолжается.

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