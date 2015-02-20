Гибкая цена и высокое качество 761 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Совсем немного времени, к примеру, известны покупателям кондитерские изделия ИП «Дуйсенбина А. Г.», но несмотря на это, спрос на эксклюзивные сладости в Актобе уже высок. Причем на стол клиента они подаются только свеженькие и по первому же заказу. В этом, можно сказать, главный секрет. Технология приготовления – на уровне международных стандартов. А какие только рецепты кондитеры не выпускают – на любой вкус! Как говорит руководитель предприятия Зауреш Исенаринова, ее специалисты постоянно проходят соответствующие мастер-классы, для этого на предприя­тие приезжают ведущие кондитеры из Москвы, Алматы и дальнего зарубежья. И сама предпринимательница участвовала в выставках, проходивших в России, Германии, Италии.

Не так давно по итогам регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» ее предприятие стало дипломантом в одной из номинаций.

– Для нас самое главное – высокое качество отечественной продукции, – считают кондитеры. – Ведь это особо актуально сегодня, чтобы товар под маркой «Сделано в Казахстане» был конкурентоспособным и занял достойную нишу как на внутреннем рынке, так и внешнем.



