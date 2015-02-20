Гибкая цена и высокое качество

761
Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Совсем немного времени, к примеру, известны покупателям кондитерские изделия ИП «Дуйсенбина А. Г.», но несмотря на это, спрос на эксклюзивные сладости в Актобе уже высок. Причем на стол клиента они подаются только свеженькие и по первому же заказу. В этом, можно сказать, главный секрет. Технология приготовления – на уровне международных стандартов. А какие только рецепты кондитеры не выпускают – на любой вкус! Как говорит руководитель предприятия Зауреш Исенаринова, ее специалисты постоянно проходят соответствующие мастер-классы, для этого на предприя­тие приезжают ведущие кондитеры из Москвы, Алматы и дальнего зарубежья. И сама предпринимательница участвовала в выставках, проходивших в России, Германии, Италии.
Не так давно по итогам регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» ее предприятие стало дипломантом в одной из номинаций.
– Для нас самое главное – высокое качество отечественной продукции, – считают кондитеры. – Ведь это особо актуально сегодня, чтобы товар под маркой «Сделано в Казахстане» был конкурентоспособным и занял достойную нишу как на внутреннем рынке, так и внешнем.

Популярное

Все
Мегаполис заслужил статус высокого крафта
На Играх стран СНГ
Два плюса на один респиратор
Урожайность, цены, экспортные рынки
Знаменитый «Қызыл таң» остается на месте
Духовное наследие Бекет-ата – в сердце народном
Человек с большим сердцем
Удачный сезон для Данила
Все начинается с нас самих!
30-метровый пирог испекли в честь юбилея г. Конаева
Трудовое воспитание поможет вернуться к нормальной жизни
Надежный партнер для инвесторов
Закон Республики Казахстан О ратификации
Преображается старинный Жаркент
Спектр взаимного интереса широк и масштабен
Проекты, меняющие жизнь
Виноградные слезы
Равные возможности для каждого ребенка
Новый закон о банках: как совместить стабильность, конкуренцию и финтех
И вновь продолжается сБой…
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Продукты стали дешевле
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Новая эра в истории казахского языка
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]