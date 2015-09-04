Гибкий камень и компания Свежий выпуск 569 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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В выставочном центре «Корме» прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2015». В нынешнем году участие в нем приняли более 70 предприятий. Бизнесмены представили продукты питания, товары народного потребления, строительные материалы, фармацевтическую продукцию. Главная задача выставки – ознакомить потенциальных покупателей с продукцией местных заводов и фабрик. Тем более что за минувший год на рынке появилось много новинок, способных перевернуть представление о привычных технологиях.

К примеру, гибкий камень, производство которого на юге начато совсем недавно. Порядка 300 кв. м нового отделочного материала выпускается ежедневно. По цене он значительно дешевле других материалов, но по качеству и долговечнос­ти значительно превосходит. Это экологически чистый материал, в основе которого лежит натуральный песчаник, очищенный от всех примесей. Материал прекрасно выдерживает температурный режим от минус 40 до плюс 110 градусов. Не боится ни грязи, ни влаги. Материал пластичный, легкий и служит на протяжении четверти века.

И если гибкий камень только начинает свой путь к потребителям, то ковровые изделия Made in Shymkent уже пользуются огромной популярнос­тью. Сразу две фабрики, расположенные в свободной экономической зоне «Оңтүстік», поставляют ковры самых разных размеров и расцветок на отечественный рынок. Следую­щим шагом станет освоение экспортного направления, как это уже сделал ряд промышленных предприятий. Первые партии своей продукции уже поставили в соседние государства предприятия индуст­риальной зоны «Оңтүстік». Это – стеклянная тара, шифер, моторные масла, ортофосфорная кислота и пр.

– Увеличение внутреннего производства влияет на увеличение рабочих мест, рост поступлений в бюджет, импортозамещение, – сказал директор Палаты предпринимателей ЮКО Женисбек Дулатов. – Нас радует, что производители стремятся участвовать в конкурсе, стараясь соответствовать требуемым критериям. Их порядка двух десятков, включая новизну товара на рынке региона. На этот раз таких много: обувь и украшения из войлока, гибкий камень, медицинские протезы... И это радует.

При определении победителей специальная комиссия учитывала также внедрение инноваций, объем рынка, экспортные поставки, социальную ответственность перед сотрудниками. Я уверен, что победители сегодняшнего конкурса получат поддержку и призовые места­ на республиканском этапе. К примеру, в прошлом году компании «Зерде-фито» и «Бал-текстиль» стали призерами на конкурсе в Астане. Все шансы на победу есть и у нынешних победителей, определенных по каждой из трех номинаций.

Конкурсная комиссия решила, что «Лучший производственный товар» выпускает ТОО «Казмедприбор». Эта компания специализируется на изготовлении уникального высокотехнологичного медицинского оборудования и медицинской мебели и уже успела проторить дорожку на российский рынок. На втором мес­те – ТОО «Karlskrona LC AB» со своими погружными насосами и водоочистительным оборудованием, на третьем – ТОО «Зерде-керамика», взявшееся реанимировать завод по выпуску керамогранита.

В другой номинации – «Лучший товар для населения» – предпочтение отдали ТОО «Planta», наработавшему солидный опыт по выпуску фиточаев, косметических масел, биологических добавок и медицинских аптечек. На втором месте оказались производители ковров из ТОО «Назар текстиль», на третьем – ИП «Кудайбергенов».

Компанией, которая выпус­кает «Лучший продовольственный продукт», назван сельский потребительский кооператив «Хамит» – самое крупное в регионе предприятие по переработке рыбы. Оно первым получило еврономер и успешно экспортирует мороженое филе судака и сазана, вяленый и копченый продукт в Европу. На втором месте оказалась компания «Шымкенткус», на третьем – сеть кондитерских ТОО «Мадлен KZ».

Обладатели первых мест станут теми счастливчиками, которые отправятся на республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана».