Гибкий камень и компания

Свежий выпуск
569
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
фото автора
В выставочном центре «Корме» прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана-2015». В нынешнем году участие в нем приняли более 70 предприятий. Бизнесмены представили продукты питания, товары народного потребления, строительные материалы, фармацевтическую продукцию. Главная задача выставки – ознакомить потенциальных покупателей с продукцией местных заводов и фабрик. Тем более что за минувший год на рынке появилось много новинок, способных перевернуть представление о привычных технологиях.
К примеру, гибкий камень, производство которого на юге начато совсем недавно. Порядка 300 кв. м нового отделочного материала выпускается ежедневно. По цене он значительно дешевле других материалов, но по качеству и долговечнос­ти значительно превосходит. Это экологически чистый материал, в основе которого лежит натуральный песчаник, очищенный от всех примесей. Материал прекрасно выдерживает температурный режим от минус 40 до плюс 110 градусов. Не боится ни грязи, ни влаги. Материал пластичный, легкий и служит на протяжении четверти века.
И если гибкий камень только начинает свой путь к потребителям, то ковровые изделия Made in Shymkent уже пользуются огромной популярнос­тью. Сразу две фабрики, расположенные в свободной экономической зоне «Оңтүстік», поставляют ковры самых разных размеров и расцветок на отечественный рынок. Следую­щим шагом станет освоение экспортного направления, как это уже сделал ряд промышленных предприятий. Первые партии своей продукции уже поставили в соседние государства предприятия индуст­риальной зоны «Оңтүстік». Это – стеклянная тара, шифер, моторные масла, ортофосфорная кислота и пр.
– Увеличение внутреннего производства влияет на увеличение рабочих мест, рост поступлений в бюджет, импортозамещение, – сказал директор Палаты предпринимателей ЮКО Женисбек Дулатов. – Нас радует, что производители стремятся участвовать в конкурсе, стараясь соответствовать требуемым критериям. Их порядка двух десятков, включая новизну товара на рынке региона. На этот раз таких много: обувь и украшения из войлока, гибкий камень, медицинские протезы... И это радует.
При определении победителей специальная комиссия учитывала также внедрение инноваций, объем рынка, экспортные поставки, социальную ответственность перед сотрудниками. Я уверен, что победители сегодняшнего конкурса получат поддержку и призовые места­ на республиканском этапе. К примеру, в прошлом году компании «Зерде-фито» и «Бал-текстиль» стали призерами на конкурсе в Астане. Все шансы на победу есть и у нынешних победителей, определенных по каждой из трех номинаций.
Конкурсная комиссия решила, что «Лучший производственный товар» выпускает ТОО «Казмедприбор». Эта компания специализируется на изготовлении уникального высокотехнологичного медицинского оборудования и медицинской мебели и уже успела проторить дорожку на российский рынок. На втором мес­те – ТОО «Karlskrona LC AB» со своими погружными насосами и водоочистительным оборудованием, на третьем – ТОО «Зерде-керамика», взявшееся реанимировать завод по выпуску керамогранита.
В другой номинации – «Лучший товар для населения» – предпочтение отдали ТОО «Planta», наработавшему солидный опыт по выпуску фиточаев, косметических масел, биологических добавок и медицинских аптечек. На втором месте оказались производители ковров из ТОО «Назар текстиль», на третьем – ИП «Кудайбергенов».
Компанией, которая выпус­кает «Лучший продовольственный продукт», назван сельский потребительский кооператив «Хамит» – самое крупное в регионе предприятие по переработке рыбы. Оно первым получило еврономер и успешно экспортирует мороженое филе судака и сазана, вяленый и копченый продукт в Европу. На втором месте оказалась компания «Шымкенткус», на третьем – сеть кондитерских ТОО «Мадлен KZ».
Обладатели первых мест станут теми счастливчиками, которые отправятся на республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана».

Популярное

Все
Муза Каюма Мухамедханова
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
На нулевом горизонте
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Лидер прежний – «Ордабасы»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
Директор дома культуры из Актобе осквернил скалы каньона в Мангистау
«Ата заңым – айбыным!»
Парадоксы автомобильного рынка
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
В такой тесноте и заразиться недолго
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Как выучить язык и обрести друзей
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны

Читайте также

Недорого и комфортно
Школа для одаренных
На учебу – с комфортом
Живи и радуйся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]