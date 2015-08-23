Гибкий камень начали выпускать в Шымкенте

Новый вид строительного материала – гибкий камень – теперь выпускают в Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал 24.kz. Его основу составляет кварцевый песок. Он делает продукцию экологически безопасной и долговечной, рассказывают производители, которые специально обучались этой технологии в России.
Новый цех открылся сравнительно недавно, но его специалисты освоили технологию производства на "отлично". Из обычного песка и 12 других компонентов мастера создают настоящие дизайнерские работы.
Предприниматели тщательно изучили потребность рынка в этом отделочном материале. После чего привезли технологию из России. Сегодня они выпускают в сутки около 300 кв. м гибкого камня. По цене он значительно дешевле других материалов, но по качеству и долговечности значительно выше.
"Это экологически чистый материал, 90% которого составляет натуральный песчаник, очищенный от любых примесей. Он прекрасно выдерживает температурный режим от -40 до +110. Грязи и воды не боится", – отметила предприниматель Гульнара Жолдыбаева.
Материал пластичный и легкий. На него можно нанести рисунок и использовать для декора стен. Срок эксплуатации гибкого камня – 25 лет, уверяют производители. Теперь они планируют принять участие в выставке "Лучшие товары", которая станет первым испытанием на качество их продукции.
Новый цех открылся сравнительно недавно, но его специалисты освоили технологию производства на "отлично". Из обычного песка и 12 других компонентов мастера создают настоящие дизайнерские работы.
Предприниматели тщательно изучили потребность рынка в этом отделочном материале. После чего привезли технологию из России. Сегодня они выпускают в сутки около 300 кв. м гибкого камня. По цене он значительно дешевле других материалов, но по качеству и долговечности значительно выше.
"Это экологически чистый материал, 90% которого составляет натуральный песчаник, очищенный от любых примесей. Он прекрасно выдерживает температурный режим от -40 до +110. Грязи и воды не боится", – отметила предприниматель Гульнара Жолдыбаева.
Материал пластичный и легкий. На него можно нанести рисунок и использовать для декора стен. Срок эксплуатации гибкого камня – 25 лет, уверяют производители. Теперь они планируют принять участие в выставке "Лучшие товары", которая станет первым испытанием на качество их продукции.