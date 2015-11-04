​Гибнут журналисты

Самым трагичным для сотрудников СМИ стал 2012 год, когда были зафиксированы 123 случая насилия в отношении журналистов. Согласно докладу ЮНЕСКО, только с 2013 по 2014 год при выполнении своей работы были убиты 178 корреспондентов. 64 из них находились в арабских странах.

51 журналист был убит в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, 30 – в Азии и Тихоокеанском регионе, 23 – в Африке, 10 – в странах Центральной и Восточной Европы. При этом 12 из 17 собкоров за границей в 2014 году погибли в Сирии и Украине.

Трудности со счетом

Более половины жителей Бразилии старше 25 лет испытывают трудности при необходимости совершить простые математические действия. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое проводилось под руководством преподавателей Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (UFRGS).

Результаты работы, о которых сообщает ТАСС, показывают, в частности, что 75% бразильцев не могут вычислить среднее арифметическое. Столько же взрослых жителей страны не понимают, что такое дробь, а 63% не знают, как определить тот или иной процент от общего числа.

«Эти пробелы в образовании приводят к печальным экономическим и социальным последствиям. Общество, которое плохо знает математику, испытывает проблемы в сфере конкурентоспособности», – заявил координатор исследования доцент UFRGS Флавиу Комим. По его словам, показатели, полученные в ходе аналогичных исследований в странах с успешной экономикой, в среднем в четыре раза лучше, чем в Бразилии.

Койволки атакуют США

Гибриды волка, койота и собаки, которых некоторые ученые считают уже новым видом («койволком»), за последние десятилетия захватили восточную часть США. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование американских генетиков. Новые животные заняли зачищенные от волков леса, а также равнины и даже городские территории.

Скорее всего, койволки впервые возникли в конце XIX века на юге канадского штата Онтарио, когда вырубка деревьев и охота настолько сократили количество пригодных для размножения особей, что вымирающие волки начали спариваться с собаками и койотами. Обычно межвидовое скрещивание дает слабое потомство, однако в данном случае смесь ДНК создала особей, которые весят вдвое больше обычных койотов. Койволки более быстрые и мускулистые, их челюсти значительно крупнее. Отдельные особи могут завалить оленя, а небольшая стая – даже лося.

Койоты не любят охотиться в лесной местности, а волки – выходить на открытые пространства, тогда как гибриды одинаково хорошо себя чувствуют в обоих ландшафтах. Сейчас койволки расширяют свой ареал. Численность их популяции выросла до нескольких миллионов за последние сто лет.

Азия вооружается

Совокупный военный бюджет Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в нынешнем году впервые превзойдет расходы на оборону Европейского союза. Об этом сообщают организаторы международной выставки по обороне и безопасности Defence and Security 2015, начавшей работу в столице Таиланда.

Согласно данным Стокгольмского института мирных исследований, совокупные расходы на вооружения стран Юго-Восточной Азии, за исключением Мьянмы и Брунея, в последнее десятилетие возросли почти втрое – до 35,5 млрд долларов. «Эта цифра, как ожидается, к 2016 году превысит 40 миллиардов долларов», – отмечается в сообщении оргкомитета выставки Defence and Security.

В состав АСЕАН входят 10 государств Юго-Восточной Азии – Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Лаос, Камбоджа, Бруней, Мьянма, Вьетнам и Филиппины. Большинство из этих стран представлены на выставке в Бангкоке, которая продлится до 5 ноября.