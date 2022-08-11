Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова

Ученые Парка ядерных технологий Курчатова изобрели специальный гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов. Поглощая влагу, гидрогель не позволяет ей быстро испаряться, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил председатель правления Парка ядерных технологий Александр Борисенко, ученые уже приступили к полевым испытаниям гидрогеля. Порошок вносится в почву вместе с семенами, и в период дождей или паводков связывает всю впитанную влагу, не позволяя ей уходить или испаряться. Мешок порошка свяжет полную автоцистерну с водой.

Подобную технологию уже давно используют аграрии Запада.

По мнению ученых, при использовании гидрогеля полив можно сократить в 5 раз. Причем, никаких побочных эффектов на саженцы это вещество не оказывает.

Также в Парке ядерных технологий освоили эффективную – при помощи электронного излучения – стерилизацию выпускаемых здесь медицинских изделий.

"К примеру, мы производим шприцы-пробирки для забора крови. Камера в режиме онлайн показывает обработку медицинских изделий пучком электронов. Мощность в пучке – до 50 кВт. Это позволяет обрабатывать медицинские изделия прямо в заводской упаковке без ее разгерметизации. Пучок электронов и тормозное рентгеновское излучение, проходя сквозь коробку, разрушают ДНК патогенных организмов, стерилизуя изделие" – рассказал Александр Борисенко.

Производительность обрабатывающей установки – 50 кубометров в день или миллион шприцов.