Гидроресурсы Тургайского края

Указом Президента РК от 3 мая 2022 года № 887 на месте некогда упраздненных Семипалатинской, Талды-Курганской и Джезказганской областей созданы области Абай, Жетысу и Улытау. Но, к сожалению, в число вновь возрожденных административно-территориальных единиц не попал некогда благодатный регион площадью 11,2 млн га.

Безусловно, к указу, обеспечивающему исполнение Послания Президента, население Тургая отнеслось с пониманием, воспринимая его как начало нового подхода к большой политике, направленной на развитие регионов. Вместе с тем жители края продолжают мечтать о возрождении Тургайской области, которая упразднялась уже дваж­ды – в 1988 и в 1997 году.

После мартовского (2022 года) Послания Президента у тургайцев вновь затеплилась надежда, что на последующих этапах политики развития регионов вопрос возрождения Тургайской области решится положительно, ведь превращать пригодные для земледелия и животноводства сельскохозяйственные угодья в центре Казахстана в необитае­мую голодную степь недопус­тимо.

Умеренный пояс Евразии

Сельское хозяйство всегда было основной отраслью для коренных жителей Тургайского региона, природно-климатические условия которого характеризуются резкими перепадами температурных режимов, продолжительной зимой и коротким летом. В связи с этим здесь в основном развивалось животноводство, отличавшееся максимальной приспособленностью к степному климату умеренного пояса Евразии. Однако, как свидетельствуют еще дореволюционные (до 1917 года) статистические источники, «с каждым годом возрастало и число казахов, обратившихся к земледелию».

Масштабное строительство систем водопользования произошло в основном в советский период, в особенности в годы освоения целинных и залежных земель и индустриального развития республики.

Благодаря грамотной аграрной политике некогда бесплодные солончаковые земли на юге Тургая изменились до неузнаваемости. За 1960–1985 годы было построено множество малозатратных, экономически эффективных водохозяйственных сооружений: котлованов, плотин с регуляторами для орошаемых сенокосных угодий. Все это способствовало динамичному росту и укреплению кормовой базы, на основе которой ускоренными темпами развивались животноводство и промышленная переработка животноводческой продукции.

Для обеспечения качественной питьевой водой населения городов и поселков были сооружены современные трубопроводные системы, а для нужд малых населенных пунктов и отгонных животноводческих ферм – множество механизированных колодцев и малых рукотворных водоемов.

Так, для обеспечения населения Аркалыка чистой водой в 1971–1973 годах провели специальное гидрогеологическое исследование на водоносном мес­торождении «Кара-Тургайский», в результате чего был определен подземный запас воды (запасы А+В+С), достаточный для долгосрочного (в течение 100 лет) использования городом с населением не менее 75–80 тыс. жителей.

На этом месторождении до Аркалыка построили магистральный групповой водопровод «Кара-Тургай» (65 км). Таким образом, до 2014 года (то есть уже после расформирования области) население города в необходимом количестве обеспечивалось питьевой водой. Однако, когда область упразднили, ситуация стала резко изменяться: система питьевого водоснабжения была разграблена, объекты, подающие воду на поливные луга, остались бесхозными.

Что же касается ряда перспективных проектов водоснабжения, то они так и остались незавершенными. К примеру, в 2011–2012 годах под руководством первого заместителя акима Костанайской области В. Мейстера было принято решение о строительстве нового трубопровода (15–20 км) для Аркалыка с подключением скважины через населенный пункт Коктау к насосной станции на пункте Ашутасты.

Но по данному маршруту водопровода до начала его строительства не были проведены проектно-изыскательские работы, исследования по объему и качеству воды. Кроме того, осуществить эту затею решили за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на техническое оснащение водопровода «Кара-Тургай», что свидетельствует о наличии в работе местной власти осознанного нарушения бюджетных правил.

После этого (в 2014–2015 годах) работа водопровода «Кара-Тургай» была полностью прекращена, и теперь вода для населения города поступает из водохранилища Ашутасты, являющегося техническим резервуаром Аркалыкской ТЭЦ. Трубы же водопровода «Кара-Тургай» выкопали и отправили в пункты приема металла. Снесены и разграблены скважинные водозаборы у источника воды, насосная станция второго подъема, находящая­ся поблизости от села Кайнды, линии электропередачи протяженностью 80 км.

Или такой пример. В свое время были проведены комплекс­ные геологические изыскания месторождения подземных вод «Сымтас», на этой основе в 1987 году построили групповой водопровод (56 км) с насосной станцией второго подъема в селе Амангелды для обеспечения питьевой водой жителей населенных пунк­тов Амангельды, Жанатурмыс, Айтбай, Токанай, Тауыш и ряда небольших сел, расположенных поблизости. Однако по неизвестным причинам его эксплуатация также была прекращена, трубы выкопаны и отправлены в пунк­ты приема металлолома.

На основе геологического изыскания (исполнитель ТОО «Костанай су жобалау») подземного водоисточника «Тосынкум» (запас А+В), в 1995–1996 годах в Джангельдинском районе были подготовлены два проекта по водоснабжению.

Во-первых, разработана проектно-сметная документация межхозяйственного «Тосынкумского группового водопровода» для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Каргалы, Туйемойнак, Акшыганак, Акмедия, Тармак и Казасалган. В республиканском бюджете предусматривались необходимые денежные средства. Однако в 2001 году по необъяснимым причинам вместо указанного проекта был построен отдельный водопровод только для поселка Акшыганак, причем забор питьевой воды осуществлялся из открытого источника – ниж­него бассейна реки Тургай при наличии крупного запаса чис­тых подземных вод Тосынкум, находящегося всего в девяти километрах от поселка...

Во-вторых, была разработана документация на систему прокачки воды из близлежащих водоисточников для обводнения пастбищ и всех населенных пунк­тов совхозов «Южный» и «Аккольский» на юге Джангельдинского района, но проект остался нереализованным.

Тургайские луга и сенокосы

Между тем некогда в Тургае в бассейнах рек имелись поливные луга, которые стали опорой для динамичного развития животноводства. К слову, в лучшие времена (1985 год) это давало возможность поставлять в другие области до 139,9 тыс. тонн мяса, 174,9 тыс. тонн молока и молочных изделий, 523,7 млн штук яиц.

После ликвидации крупных сельскохозяйственных предприятий (совхозов, птицефаб­рик, племенных и откормочных комплексов, комбикормовых хозяйств) в регионе резко сократилось поголовье скота и птицы, производство мяса и другой продукции животноводства.

Заготовка в больших объемах качественных кормов и содержание водохозяйственных сооружений стали не под силу возникшим мелкотоварным маломощным фермерским хозяйствам. В настоящее время изношенность основных гидросооружений составляет 100%, преобладающая часть плотин лиманного орошения снесена паводками, что привело к утере огромных массивов орошаемых сенокосных угодий.

Например, в Жарколе в нынешнем году не было дождей. Паводковые воды, поступающие через реки Сарыозен, Мойылды, Дамды на площади Кызбельской сенокосной системы «Сага», пришли без напора и не смогли разлиться по сенокосным лугам. Плотина на реке Тауыш смыта полностью, прошло 15 лет с тех пор, как пересох полноводный огромный озерный комплекс Татыр…

Теперь о причинах пересыхания. Прежде водоток по руслам основных рек строго регулировался государством, гидроресурсы были вполне достаточными для всех водопользователей, включая крупные хозяйствующие субъекты, объемы производства аграрной продукции которых кратно превышали мясную и молочную отдачу нынешних фермерских хозяйств.

Нынче собственники земельных наделов в верхней и средней полосе притока рек стали постоян­но перекрывать естественный путь воды, прибывающей из горного массива Улытау у Тургайских ворот. Соответственно, вода до низовья Тургайского массива поступает в недостаточном объеме, что приводит к летнему пересыханию основных рек региона.

В этом году воды в реке Тургай было достаточно, но она так и не попала в бассейн реки Тауыш. Обычно когда по руслу Тургая прибывает паводковая вода, то, проходя через пролив, она доходит до истоков реки Кабырга, после чего естественным образом разливается на площади Сартал-Шакпакского сенокосного луга, а дальше, оросив его, должна вернуться в бассейн реки Кабырга.

В 1973–1975 годах на этом мес­те был построен железобетонный водоотвод «Сартал – Шакпак», оснащенный устройством, которое регулировало уровень сброса сточных вод. В результате с площади сенокосного угодья в бассейн реки Кабырга уходила не вся вода – необходимый расчетный объем ее стекал в Тургайский прогиб и через него – в русло реки Тургай и дальше, до речки Тауыш.

Однако канал и сооружения постепенно разрушились, теперь вода не направляется в Тургайский прогиб, а полностью уходит в реку Кабырга. Вследствие этого вода не доходит до потребителей села Тауыш, сенокосные угодья деградируют...

В настоящее время в регионе повсеместно ликвидированы государственные областные водохозяйственные учреждения, включая специализированные структуры, которые осуществляли эксплуатационную поддержку и оперативный конт­роль состояния оросительных систем, объемов воды на сенокосных угодьях, техническое состояние водоспускных механизмов. Определенная часть оросительных систем, водных источников и водоемов, причем часть малая, теперь приватизирована, остальное же попросту стало бесхозным.

Водные перспективы

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Конституции государство ставит своей целью охрану окружающей среды, благоприят­ной для жизни и здоровья человека. В плане исполнения конституционных норм принято постановление Правительства РК от 28 июня 2014 года № 728, утверждена Программа развития регионов до 2020 года, включающая интегрированные программы «Обеспечение деятельности водохозяйственных систем и сооружений, регулирование рационального использования и охрана водных ресурсов», «Развитие моногородов на 2012–2020 годы», «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2011–2020 годы», «Ақ бұлақ» на 2011–2020 годы.

Для продолжения работ по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в сельских населенных пунктах по поручению Главы государства разработан и утвержден постановлением Правительства от 12 октября 2021 года национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Как видно из вышеприведенных постановлений и программ, в случае их надлежащего исполнения не должно быть деградирующих территорий не только на юге Костанайской области, но и в республике в целом.

На осуществление этих правительственных программ и проектов из республиканского бюджета для нужд той же Костанайской области регулярно выделялись серьезные финансовые средства, однако в течение последних 15 лет ситуация в регионах бывшей Тургайской области не изменилась, более того, территориальная деградация прогрессирует.

Конечно, на уровне Парламента и Правительства принимались определенные меры по улучшению ситуации с водообеспечением региона. К примеру, во исполнение пункта 2 протокола Мажилиса «О перспективных проектах водоснабжения Цент­рального Казахстана и города Астаны» от 10 сентября 2013 года № 11-5⁄07-200 Правительству было поручено разработать программу и проект по данному вопросу.

В соответствии с ТЭО проекта предусматривалось строительство канала от самого крупного водного резервуара «Шидерти» вблизи канала Иртыш – Караганда для дополнительной подпитки Вячеславского водохранилища, затем эта масса воды, спускаясь в русло Ишима, должна была повысить его уровень, увеличивая объем проточной воды для нужд территорий, расположенных в низовьях.

Далее возле Державинска через водорегулятор у истока реки Карынсалды намечалось построить 18-километровый канал в целях экологического спуска определенного объема воды для подпитки реки Тургай. В этом случае ее поток резко бы усилился, она стала бы полноводной на территориях Аманкелдинского и Жанкелдинского районов, а значит, независимой от состояния своего природного водного источника в верховьях реки.

Однако разработка ТЭО остановилась, хотя претворение в жизнь данной инициативы видится весьма актуальным как для территорий, испытывающих проблемы с поливной водой, так и для столицы.

Несколько слов об энергетике

В качестве одного из аргументов чиновников, не поддержавших идею возрождения Тургайской области, указывалась недостаточность водных и энергетических ресурсов. Что касается воды, то ее нехватка стала следствием некомпетентности, бесхозяйственности и воровства. Дефицит же электроэнергии возник из-за многолетнего недофинансирования и просчетов в развитии отрасли.

В период существования Тургайской области на реке Есиль в окрестностях бывшего совхоза «Победа» намечалось строительство гидроэлектростанции «Бузулук» (далее – ГЭС). Были разработаны ТЭО и ПСД.

С упразднением области проект закрыли, но вся техническая документация и материалы научных исследований сохранились. Если эта ГЭС будет построена, то собственной дешевой электро­энергией можно будет обеспечить всю Тургайскую область.

Далее. В 80 километрах от Аркалыка вблизи села Буйректал обнаружено богатейшее месторождение угля «Орловка». По причине близкого расстояния до Аркалыка и других крупных населенных пунктов цена орловского угля будет на порядок дешевле, чем на каменное топливо, завозимое из других областей.

В союзную бытность в Аркалыке существовал соответствующий комплекс ТЭЦ (на мазуте), обеспечивающий город и близлежащие поселки (с населением почти в 80 тыс.) теплом и электричеством. Однако содержание ТЭЦ из-за высокой цены на мазут ежегодно субсидировалось из республиканского бюджета в сумме до 2 млрд тенге.

Затем, лет 10 назад, была построена железнодорожная ветка от угольного разреза ТОО «Шубарколь комир» до Аркалыка, сократился путь доставки угля. Появился прогноз, что его стоимость уменьшится в два раза. С учетом этих обстоятельств костанайским областным руководством в 2019 году было решено построить в городе новую ТЭЦ на шубаркольском угле, хотя многие специалисты были против этой инициативы.

Дело в том, что этот длиннопламенный, малосернистый уголь по своим температурным параметрам горения не очень подходит для сжигания в котлах ТЭЦ. Его необходимо смешивать с другими марками углей более высокой зольности, а для этого нужен опыт.

Новая ТЭЦ на шубаркольском малозольном угле, построенная в ноябре 2021 года, обошлась бюджету в 7 млрд тенге, но ожиданий она не оправдала. В первый же отопительный сезон ее котлы не смогли нагреть воду, выработать пар для турбогенераторов. Пришлось в морозные дни в аварийном режиме запускать старую ТЭЦ...

Теперь несколько слов о проектах в сфере использования возобновляемых источников энергии (ВИА). 18 октября 2014 года областным акиматом был согласован Генеральный план развития Аркалыка, которым предусматривалось строительство двух ветряных электростанций мощностью 48 МВт, исполнитель – ТОО «КаzWindEnergy».

В течение последующих 10 месяцев по проекту было освоено 21,2 млн тенге. Однако сооружение этих объектов ВИА было перенесено на 2016 год, а затем и вовсе прекратилось...

Краткие выводы

По данным статистики, в 1990 году на территории бывшей Тургайской области проживало свыше 305 тыс. человек, в рабочем состоянии находились 2,9 млн гектаров пашни для зерновых, 236,2 тыс. га сенокосных угодий, 7,5 млн га пастбищ. Здесь выращивали (не считая других видов животных) более 1 млн овец (1985 год), производили сельхозпродукции на сумму 1,8 млрд долларов.

И вот такому в 2,4 раза превосходящему нынешние производственные и демографические объемы региону хватало ресурсов местных водных источников. Поэтому утверждения госчиновников по поводу некоего местного маловодья являются досужими измышлениями.

Мы считаем, что пришло время для отказа от старых неэффективных стереотипов в системе государственного управления. Уверены – систему водоснабжения Тургайского региона как основу его аграрной экономики можно и нужно восстановить.