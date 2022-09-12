Гигантские трещины на стенах школы пугают детей и педагогов в Туркестанской области

– Посмотрите, здесь продольные трещины в стенах такие, что запросто можно ладонь просунуть, – первым делом Мадина Комеккызы показывает классы в правом крыле здания. – Четыре года мы сюда боимся заходить пос­ле того, как в кабинете психолога на ее глазах стена ушла под землю. В холле тоже проблемы – правая стена просела сантиметров на двадцать. Я здесь директором последние четыре года. Говорят, что столовая, актовый и спортивный залы, кабинеты труда вскоре после сдачи школы в эксплуатацию пошли трещинами. Так что физкультура у нас круглый год на улице, независимо от погоды.

Директор средней школы № 49 им. Ч. Валиханова Мадина Кошекбай показывает, в каком состоянии находится здание, лишь часть которого используется по назначению. Уроки в две смены для 522 учеников проводят в левом крыле основного корпуса, используя пригодные для этого девять учебных классов. Новые трещины на стенах появляются едва ли не каждый день. Глядя на их размеры, кажется, что здание в любой момент может рухнуть.

Перед жителями села Асыларык Сайрамского района который год стоит дилемма: от­пускать детей на уроки в местную школу или отправлять учиться в соседний аул, расположенный за несколько километров? Родители выбирают первый вариант, не желая, чтобы дети тратили время на дорогу туда и обратно. При этом взрос­лые в полной мере осознают, что здание школы, построенное в 2009 году по государственной программе «Сто школ, сто больниц», представляет серьезную опасность не только для здоровья, но и жизни школьников.

Точно так же круглый год дети ходят в уличный туалет. Санузлы в новой школе не работали ни дня. В принципе, сельские дети – привыкшие к такому дис­комфорту, только вот справлять нуж­ду им приходится в аварийном уличном клозете. Директор признается, что всерьез опасается беды: дети могут провалиться в выгребную яму, либо, не ровен час, обрушиться стена, вдоль и поперек испещренная огромными трещинами. Закрыть же туалет, как это сделали с большей частью здания, невозможно.

Без надобности стоит на заднем дворе школы и котельная. В этом году даже не стали закупать уголь на зиму, решив, что бессмысленно тратить деньги. Тепла в школе не было уже в первый год после сдачи школы в эксплуатацию.

– У нас в котельной две огром­ные печи, но толку от них нет никакого, – рассказывает замес­ти­тель директора по инновационной части Айгуль Рустемова. – Они изначально не грели, потому что при строительстве вместо труб диаметром 30 миллиметров установили 15. Зимой холодно в классах, мерзнут и болеют дети, учителя. Ставим электрические обогреватели, но все равно это не спасает, поэтому уроки в верхней одежде – норма. Где-то просачивается вода, школа дает просадку, мы не можем понять, почему это происходит.

Почему своевременно, пока был гарантийный срок, не предъявили претензии подрядчику, остается только догадываться. Даже сейчас руководство школы с опас­кой говорит о существующих проблемах, переживая, чтобы не получить нагоняй от начальства. «Тыныштық керек» – главный принцип, которым руководствуются на юге в таких историях. Вот и молчат директора школ, как бы чего не вышло, даже если вместо новой долгожданной школы получают явную халтуру. Тут уже вся надежда на жителей аула, которые не желают молчать.

– Ну кто ж так строит? – возмущается бий Асыларыка Адильбек Алтаев. – Мы всем селом ждали новую школу взамен построенной еще в 1939 году. И что в итоге? Дети учатся в аварийном холодном здании, и никому до нас нет дела, из года в год слышим обещание отремонтировать школу. Кто ответит за такое строительство? Кто принимал здание в эксплуатацию?

Как пояснил главный бухгалтер отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района Нурлан Бактыбаев, в 2020 году на капитальный ремонт школы получено положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочная стоимость – 675 млн тенге. Это по ценам двухлетней давности. Несложно догадаться, что сейчас этой суммы с учетом растущих цен явно не хватит на проведение ремонта, который теперь при лучшем раскладе возможен только в следующем году.

Всех – в суд!

Таких школ-новостроек, нуж­даю­щихся в ремонте, только в Сайрамском районе шесть. Есть среди них совсем уж «новички», как, к примеру, средняя школа № 101 в селе Карабулак. Ее построи­ли только пять лет назад, а уже успели провалиться полы и выйти из строя система отопления.

– По каждой из этих школ нам сказали подавать иски в суд на подрядчиков, – прокомментировал ситуацию первый заместитель акима Сайрамского района Мадияр Оразалиев. – Причем независимо от того, истек гарантийный срок или нет. Наверное, это связано с тем, что число таких объектов ежегодно растет и государство не может финансировать дважды: сначала строительство объектов образования, а вскоре проведение капитального ремонта.

Установка эта исходит от областного акимата и обусловлена тем, что подобные школы есть чуть ли не в каждом районе области. Так же как и в Асыларыке, отпускать на уроки детей в разваливающуюся школу боятся жители села Отегулы, расположенного на окраине Шардары. Школу построили пять лет назад, чего не скажешь, глядя на основательно просевший фундамент и растрескавшиеся стены. Аварийная часть здания закрыта, а дети ютятся в уцелевших пока классах.

Со стройкой у подрядчика явно не задалось изначально. Многочисленные недочеты и дефекты пришлось устранять на протяжении года, но даже такая задержка со сдачей здания в эксплуатацию не сделала объект качественным и долговечным.

Учиться в аварийную школу 1 сентября пришли и школьники села Жеты Казына Жетысайского района. Школу № 46 им. А. Кастее­ва построили десять лет назад. Местные жители утверждают, что подрядчик сэкономил на фундаменте, как результат – провалились полы, потрескались и перекосились стены, потекли потолки.

В техническом заключении, полученном в июле текущего года, объект признали аварийным и подлежащим сносу. Но здание решили отремонтировать, тем самым дав ему еще один шанс на дальнейшую жизнь. К слову, в Жетысайском районе обнаружилось три подобные школы. И каждая требует огромных финансовых затрат на проведение ремонта, не говоря уж о новом строительстве.

Впрочем, две из них – школу № 46 им. А. Кастеева и школу № 47 им. М. Макатаева – добровольно привести в порядок согла­сились сами строители, хотя гарантийный срок истек почти пять лет назад. Руководители ТОО «Нүрі-Л-Жетісай» и ТОО «Комби Строй», оценив репутационные риски и высокую вероятность угодить в «черный список» недоб­росовестных застройщиков, по­шли на дополнительные затраты.

Их пример, считают в областном акимате, должен стать ориен­тиром для всех компаний, чьи школы оказались проблемными. Мониторинг, проведенный областным управлением развития человеческого потенциала, показал, что таких учреждений образования в регионе около сорока. 14 из них построены 15 лет назад, 15 – десять лет назад. Со дня сдачи в эксплуатацию еще десяти прошло менее пяти лет.

Из бюджета потребуются колоссальные суммы на их ремонт и перестройку. Достаточно сказать, что в этом году на ремонт 24 школ в бюджете предусмотрели 4 млрд тенге, а на строительство 59 новых школ – 20,7 млрд тенге.

Масштаб школьного строительства предстоит огромный. Чтобы снять дефицит учени­ческих мест, в регионе надо построить порядка двух сотен школ. На возведение новых учреждений образования нужны огромные деньги, и недопустимо часть из них тратить на устранение откровенной халтуры.

В областном управлении развития человеческого потенциала считают, что если по-прежнему закрывать глаза на подобное отношение к делу, не учиняя должный спрос с подрядных организаций, то вал аварийных и требующих ремонта школ будет только нарастать. А потому решено составить список недоб­росовестных застройщиков и передать его в правоохранительные органы. Причем наказание должны понести как нерадивые строители, так и те, кто принимал объекты в эксплуатацию.

Навести порядок в строительстве школ потребовал и аким области Дархан Сатыбалды, поручив принять меры в отношении компаний, срывающих сроки строительства.

– Надо проверить школы, строи­тельство которых отстает от графика, – считает Дархан Сатыбалды. – Сомневаюсь, что те объекты, которые сдаются не вовремя или, наоборот, быстро строятся, будут качественными. Капитальный ремонт школ также должен быть завершен в срок. В регионе необходимо соз­дать условия для комфортного обучения учащихся.