"Гигантские водные просторы": музыкант Андрей Макаревич рассказал о посещении озера Балхаш

Известный музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook поделился впечатлениями от посещения озера Балхаш, передает Kazpravda.kz.

"Вернулись из путешествия, состоявшего из двух частей. Сначала Казахстан – озеро Балхаш, устье реки Или. От Алматы семь часов на машинах. Гигантские водные просторы, необыкновенно прозрачная вода (при температуре 28 градусов!), хорошие егеря, хорошие хозяева базы, трофейная рыба. Никогда раньше не видел в качестве добычи змееголова – вкуснейшая вещь", – написал музыкант в соцсети.

Далее он посетил Мальдивы, остров Фувамула.

При этом Макаревич отметил, что в обоих местах были проблемы с интернетом и сотовой связью.

Андрей Макаревич – рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, актёр. Основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени".