Гигантского робота представили в Южной Корее

Южнокорейские инженеры представили гигантского человекоподобного робота весом 1,5 тонны и высотой 4 метра. Он может ходить и двигать руками, реагируя на действия оператора, сидящего в кабине. Роботом также можно управлять дистанционно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как отмечается, сходство южнокорейского робота с героями голливудских блокбастеров не случайно. Дизайн машины придумал специалист, работавший над графикой фильмов "Трансформеры" и "Терминатор".
Робот будет готов к эксплуатации в 2017 году и будет стоить около $8,5 млн.
"Наш робот может использоваться в киноиндустрии, парках развлечений и аттракционах. А также в промышленности и строительстве – везде, где может потребоваться большая сила и поддержка. Мы также получили много запросов от военных предприятий", – рассказал глава Hankook Mirae Technology Ян Джин Хо.