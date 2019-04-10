Гигантскую опухоль удалили младенцу в Алматы

Специалисты Научного центра педиатрии и детской хирургии Алматы провели сложную операцию новорожденному по удалению врожденной опухоли весом более килограмма, передает Kazpravda.kz.
"Наличие гигантской опухоли весом 1 028 грамм крестцово-копчиковой тератомы специалисты обнаружили еще внутриутробно на 19 неделе, опухоль имела участки эрозирования кожи, сдавливала прямую кишку и активно пульсировала в связи с высоким снабжением кровеносными сосудами, создавая риск массивного кровотечения", – сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
В ведомстве отметили, что после проведения тяжелых родов новорожденный был транспортирован из родильного дома в Научный центр педиатрии и детской хирургии для проведения плановой операции.
"Хирургическая операция была проведена на 3 сутки с момента рождения, так как состояние новорожденного с весом 3 818 грамм требовало определенной лечебной подготовки. Длительность операции по удалению врожденной опухоли у новорожденного составила более 3 часов и прошла без осложнений", – добавили в Минздраве.
Как отмечают специалисты, оперативное удаление опухоли у новорожденного дает гарантию полного выздоровления.
"Новорожденный на 3 сутки переведен из реанимации в отделение неонатологии на совместное пребывание с мамой, где получает тщательный уход", – говорится в сообщении.
По данным специалистов Научного центра педиатрии и детской хирургии на сегодня состояние ребенка оценивается как стабильное.