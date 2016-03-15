Гиганты для индустрии

ТОО «Казцинкмаш», реализовав в запланированные сроки масштабный проект по техническому перевооружению предприятия, стало одним из самых активных участников первой пятилетки ГПИИР. Это позволило коллективу замахнуться на более грандиозные проекты, реализуемые сегодня совместно с зарубежными партнерами.
– В 2016 году мы поставили перед собой вполне достижимые цели, – говорит директор предприятия Александр Анчугин. – Увеличение объемов производства на 10% будет достигнуто за счет выпуска новых видов продукции, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Недавно машиностроители отгрузили уникальный заказ – крупногабаритную деталь шаровой мельницы для горняков Орловской обогатительной фабрики из поселка Жезкент Бородулихинского района ВКО.
– В готовом виде она весит 25 тонн, а возможности наших обеих печей – по 10 тонн каждая, – рассказывает заместитель директора ТОО «Казцинкмаш» Павел Кавун. – Для этого пришлось провести их реконструкцию, предварительно разработав новые чертежи. В общей сложности на изготовление торцовой стенки мельницы ушло почти два месяца.
Самое главное, что впоследствии новым видом продукции заинтересовались и российские промышленники. То же самое следует сказать и в отношении другой новинки – насоса VEREX 2015, который практически по всем параметрам не уступает мировым аналогам.
– Мы смело беремся за проекты по импортозамещению, потому что во всем ощущаем поддержку головного предприятия, – продолжает рассказ Александр Анчугин. – В течение года планируем освоить всю линейку насосного парка, очень востребованной на предприятиях горно-металлургической промышленности. Кстати, наши насосы составляют достойную конкуренцию известным фирмам и по качеству, и по цене.
В феврале руководство предприятия провело переговоры с компанией ERG на поставку шахтных электровозов. Пять машин будут доставлены заказчику уже в марте текущего года. В планах риддерских машиностроителей – совместное с канадскими партнерами производство самоходной техники. Недавно свое желание о сотрудничестве в изготовлении качественных насосов для потребителей СНГ выразили также представители одной известной фирмы из Англии. А партнеры из Швеции и России готовы хоть завтра приступить к совместному производству горно-шахтного и обогатительного оборудования.
Сегодня у «Казцинкмаша» порядка 30 партнеров по всему миру. Предприятие, к примеру, аттестовано как поставщик General Electric. В ТОО «Казцинкмаш» уверены, что 2016 год станет переломным в вопросах импортозамещения. В условиях экономической стагнации мирового рынка здесь решительно берутся за самые смелые проекты, находя все новые возможности для устойчивого развития предприятия.
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