Гимн Казахстана впервые прозвучал на чемпионате мира по легкой атлетике (видео)

Накануне в Юджине (штат Орегон, США) легкоатлетка Нора Джеруто выиграла историческое для Казахстана "золото" чемпионата мира по легкой атлетике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Джеруто с рекордом мировых первенств (8:53.02) заняла первое место в соревнованиях по бегу с препятствиями на 3000 метров, позволив тем самым гимну Казахстана впервые в истории прозвучать на чемпионате мира по легкой атлетике. Видео данного эпизода представлено ниже.

Стоит отметить, что показатель Норы Джеруто также стал третьим лучшим в истории.