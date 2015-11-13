​Гимн любви и преданности

Несколько дней назад театр представил на суд зрителя премьеру «Ай тутулған түндә» – «В ночь лунного затмения». Новый спектакль собрал, как, впрочем, и все представления уйгурского театра, полный зал. Его завсегдатаи – а это не только уйгуры, но и люди разных национальностей: казахи, русские, курды, корейцы, башкиры, татары и многие другие – вместе собрались в уютном театральном зале на пьесу известного башкирского драматурга Мустая Карима. «В ночь лунного затмения» он написал в 1963 году, и она до сего дня не сходит со сцен больших и малых театров мира.

Популярность этого драматургического произведения неудивительна. Ведь это пьеса о всепобеждающей силе любви и свободе духа. И, конечно, о главном праве человека на свободу выбора. На сцене разворачивались события из далекого прошлого – в башкирской степи XVII века правят старинные обычаи и традиции предков. Одна из главных героинь – богатая и муд­рая байбише Танкабике после гибели мужа стала править старинным родом. Вместе с невесткой Шафак она с тревогой и нетерпением ожидает с войны старшего сына. Но его все нет.

Когда старая Танкабике поняла, что сын не вернется, то собрала совет старейшин, чтобы сообща с ними решить судьбу остальных своих детей. Старинные обычаи, которые ставили во главу интересы рода, прежде всего вопросы безопасности, финансов и престижа, оказались жестокими, требующими от молодых поступиться собственными чувствами. А это значит, что средний сын байбише Акьегет должен забыть свою возлюбленную невесту Зубаржат и жениться на вдове старшего брата Шафак. Родные Зубаржат, в свою очередь, повелевают ей стать женой двенадцатилетнего Ишмурзы…

От Акьегета и Зубаржат как будто не требуют многого: живите так, как жили предки, по их старинным заветам и обычаям. Но они не в силах расстаться, жить друг без друга для них невозможно. Как и примириться с ложью и притворством.

Спектакль можно назвать настоящим гимном любви, преданности и светлых чувств. Главным героям удалось поэтично и ярко рассказать о трагедии влюбленных, обреченных заветами предков на одиночество и непонимание… Верность в любви, гордость человеческого духа, чувство достоинства – эти общечеловеческие ценности воспевали на сцене уйгурского театра.

Аплодисменты и огромные букеты цветов стали зримым подтверждением успеха режиссера-постановщика премьеры «Мәдениет қайраткері» Азизжана Искандерова, художника-постановщика, заслуженного деятеля РК и обладателя «Золотой медали» Европы Орынбасара Жанбыршиева. И, конечно, всего творческого коллектива уйгурского театра, в репертуар которого входят произведения драматургов многих этносов Казахстана.