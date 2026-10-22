Гимн проекта «Читающая нация» презентовали ко Дню Республики

Музыка,Читающая нация
Дана Аменова
корреспондент

При создании музыкальной композиции использовались технологии искусственного интеллекта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии Дня Республики представлены гимн и видеоклип проекта «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»), посвящённые культуре чтения и роли знаний в развитии общества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

В тексте на казахском и русском языках раскрываются темы преемственности поколений, стремления к знаниям и единства народа. Книга представлена как источник новых идей и связующее звено между поколениями.

Автором текста и музыки стал руководитель проектного офиса «Кітап оқитын ұлт» по Астане Жаксыбай Боранбаев. Видеоклип создан совместно с учителем столичной школы-гимназии № 68 им. М. Дулатұлы Камбаром Рахметовым. При создании музыкальной композиции и видеоклипа использовались технологии искусственного интеллекта.

Гимн и видеоклип доступны в цифровом формате. Инициатива направлена на популяризацию чтения и формирование привычки читать ежедневно.

 

#проект #гимн #День Республики #Читающая нация #Кітап оқитын ұлт

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