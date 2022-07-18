Свежий выпуск Гимн земле и труду 18 июля 2022 г. 0:00 Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область Ежегодный День поля в Акмолинской области вышел за привычные рамки и стал для казахстанских фермеров неким корпоративным «курултаем». Его насыщенная программа была нацелена на оказание максимальной помощи аграриям в решении их самых злободневных проблем. В этом году традиционное мероприятие названо «Казахстанский день поля Jana Dala⁄Green Day 2022» и расширило свою содержательную часть. В степи вырос городок с рядами палаток и шатров, десятков моделей отливающих новой краской тракторов, комбайнов, прицепных агрегатов, технологических линий. Своими новинками поделились ученые-селекционеры, разработчики и дистрибьюторы новейших цифровых систем, позволяющих решать проблемы в отрасли растениеводства. В мероприятии приняли участие более 100 отечественных и зарубежных компаний, чрезвычайные и полномочные послы ФРГ и Чешской Республики, представители крупнейших производителей сельхозтехники, а также эксперты в области ветеринарной безопасности. Площадкой для проведения Дня поля стало фермерское хозяйство «Еңбек» из одноименного села Аккольского района Акмолинской области. Расширение программы мероприятия произошло в унисон с растущими задачами аграрной отрасли страны, ее роли и значения для отечественной экономики. Как отметил в своем приветственном слове участникам события вице-премьер Ералы Тугжанов, в Казахстане есть нефть и другие ценные недра земли, но сельское хозяйство в перспективе займет главенствующее место в отечественной экономике. К этой отрасли проявляют интерес зарубежные инвесторы. Подкреплен интерес видением экономических перспектив, лояльной политикой нашего государства к зарубежным партнерам. Ставшая местом проведения столь значимого мероприятия Акмолинская область занимает лидирующие позиции по социально-экономическому развитию среди регионов страны. В основе успехов труд людей, который мы должны всегда ценить. О том, что аграрный сектор является для Казахстана стратегически важным и перспективным направлением экономики, говорили и участники церемонии открытия Дня поля. Посол ФРГ в Казахстане Моника Иверсен отметила, что нашим аграриям необходимо защищать почву от деградации. Почва северных казахстанских территорий отличается высоким плодородием, и по выражению дипломата – это «королева» почв. Но существуют эрозия, засухи и другие явления, ухудшающие ее плодородие. Поэтому необходимо заниматься почвосбережением, переходить на органические технологии. Казахстан может стать еще более ответственным игроком на международной арене, способным внести свой весомый вклад в продовольственную безопасность мира. О возможностях и перспективах казахстанско-чешского сотрудничества в сфере АПК рассказал посол Чешской Республики в Казахстане Рудолф Гикл. День поля был максимально открыт для тех, кто вкладывает свой труд в это поле. Десяткам фермеров из регионов страны были продемонстрированы образцы новой техники. Причем для объективности оценок предлагаемых моделей агротехнические операции проводились непосредственно в поле. Тракторы пахали землю, косили траву, валковали ее и выдавали рулоны сена... Фермеры могли своими глазами увидеть возможности железных коней, задать вопросы производителям и дистрибьюторам заводов-производителей. Тем временем шла работа и на других демонстрационных площадках, в конференц-залах, в выставочных рядах. Мероприятия продолжились и на следующий день. Они смогли внести свой вклад в дело развития аграрной отрасли страны, дать ответы на многие вопросы фермеров, помочь им в принятии решений.