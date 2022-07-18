Гимн земле и труду

Ежегодный День поля в Акмолинской области вышел за привычные рамки и стал для казахстанских фермеров неким корпоративным «курултаем». Его насыщенная программа была нацелена на оказание максимальной помощи аграриям в решении их самых злободневных проблем.

В этом году традиционное мероприятие названо «Казахстанский день поля Jana Dala⁄Green Day 2022» и расширило свою содержательную часть. В степи вырос городок с рядами палаток и шатров, десятков моделей отливающих новой краской тракторов, комбайнов, прицепных агрегатов, технологических линий. Своими новинками поделились ученые-селекционеры, разработчики и дистрибьюторы новейших цифровых систем, поз­воляющих решать проблемы в отрасли растениеводства.

В мероприятии приняли участие более 100 отечественных и зарубежных компаний, чрезвычайные и полномочные послы ФРГ и Чешской Республики, представители крупнейших производителей сельхозтехники, а также эксперты в области ветеринарной безопасности. Площадкой для проведения Дня поля стало фермерское хозяйство «Еңбек» из одноименного села Аккольского района Акмолинской области.

Расширение программы мероприятия произошло в унисон с растущими задачами аграрной отрасли страны, ее роли и значения для отечественной экономики. Как отметил в своем приветственном слове участникам события вице-премьер Ералы Туг­жанов, в Казахстане есть нефть и другие ценные нед­ра земли, но сельское хозяйство в перспективе займет главенствующее место в отечественной экономике. К этой отрасли проявляют интерес зарубежные инвесторы. Подкреплен интерес видением экономических перс­пектив, лояльной политикой нашего государства к зарубежным партнерам. Ставшая местом проведения столь значимого мероприятия Акмолинская область занимает лидирующие позиции по социально-экономическому развитию среди регионов страны. В основе успехов труд людей, который мы должны всегда ценить.