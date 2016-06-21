​Гимназисты подружатся с роботами

Поздравляя учеников с этим событием, министр отметил, что робототехника сегодня – важная часть образовательной программы во многих странах мира. В Азии робототехникой занимается около 5 млн детей. Казахстанским школьникам нужно активно осваивать эту науку, для чего государство создает все необходимые условия.

– Сегодня мы открываем национальную детскую лигу робототехники, которой будет оказываться всесторонняя поддержка, – сказал министр. – Мы будем проводить районные, областные, республиканские соревнования, отправлять наших робототехников на международные состязания. В следующем году, надеемся, 300 команд приедут на финал, на EXPO. Содействие в этом государству частных университетов, компаний, которые помогут в открытии таких лабораторий, приветствуется.

Благодаря совместным усилиям МОН РК и первого казахстанского IT Университета скоро аналогичные лаборатории откроются в 90 школах страны. На реализацию этого проек­та университет выделил 10 млн тенге. Цель проекта – развитие научно-технического творчества среди детей и молодежи, подготовка абитуриентов к поступлению на технические факультеты.

Как уточнил ректор вуза Дамир Шыныбеков, на первом этапе лаборатории откроют в шести школах Алматы. Это будут полноценные классы с необходимым программным обеспечением, позволяющим вести программирование робототехничес­ких моделей на языке LabVIEW – ведущем языке программирования в мире. Эти шесть школ, включая гимназию № 159, уже получили от IT Университета образовательные робототехнические наборы, которые помогут школьникам с увлечением на практике изучать все дисциплины, на которые опирается робототехника.