Помощник президента Казахстана – секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В Москве состоялось пятое заседание Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана, в котором принял участие помощник президента Республики Казахстан – секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов.

В ходе встречи секретари советов безопасности и советники по национальной безопасности России, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили наиболее актуальные аспекты развития ситуации вокруг Афганистана.

Гизат Нурдаулетов отметил, что нормализация ситуации в данной стране остается одним из важнейших факторов обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Помимо угроз, связанных с распространением экстремизма и терроризма, незаконного оборота наркотиков и оружия, нелегальной миграции, обстановка в Афганистане оказывает возрастающее влияние на продовольственную, энергетическую, транспортную безопасность всего региона.

Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан подчеркнул, что для стабилизации социально-экономического положения в стране важное значение имеет активизация гуманитарной поддержки, особенно в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Кроме того, определяющую роль должны выполнять региональные экономические проекты с участием Афганистана, чтобы вовлечь страну в интеграционные экономические процессы, формируя фундамент для мира и безопасности.

В этот же день глав делегаций – участников мероприятия принял президент Российской Федерации Владимир Путин.