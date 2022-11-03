Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран СНГ

В Москве состоялась 10-я встреча секретарей советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств, в которой принял участие помощник президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На форуме был рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве СНГ.

Гизат Нурдаулетов сообщил коллегам о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он подчеркнул, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог является единственным эффективным и приемлемым путем выхода из любых кризисов.

Секретарь Совета безопасности Казахстана в своем докладе отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.

На полях мероприятия состоялась двусторонняя встреча Гизата Нурдаулетова с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, по итогам которой был подписан План сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2023-2024 годы.