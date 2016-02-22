Гладиаторские гонки

629
Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Юрия Беккера
В Алматы участники соревнований приехали из Красногорска, где провели аналогичный турнир и записали в свой актив зачетные очки. В Подмосковье успех был явно на стороне российских мотогонщиков, занявших 6 первых мест. В Алматы россияне еще больше укрепили лидирующее положение.

Капризным назвал высокогорный лед «Медео» президент Федерации автомотоспорта РК Марат Абыкаев. И высказал на заключительной пресс-конференции удовлетворение тем, что в ходе поистине гладиаторских гонок спортсмены не получили серьезных травм. Хотя без жестоких падений не обошлось ни в первый день, ни во второй.
Готовность медицинской и технической служб оказать экстренную помощь в стартовый день проверили гонщики из Казахстана, России и Швеции, причем наш земляк Денис Слепухин был со льда увезен на карете «скорой помощи». Потом нас успокоили, сообщив, что дело ограничилось ушибами. Драматичные моменты повторились и во второй день соревнований, но и здесь все заканчивалось порванными заградительными мешками с соломой и аплодисментами зрителей в адрес вставших на ноги мужественных гонщиков.
В первый день в тройку лучших вошли россияне Игорь Кононов, Даниил Иванов и Дмитрий Хомицевич. В финальном заезде второго дня выступили четверо представителей России. После падения лидировавшего Кононова судьи усмотрели нарушение правил со стороны прижимавшего его Хомицевича и повторили заезд уже с участием трех претендентов на победу. Первым к финишу примчался Даниил Иванов, за ним – Дмитрий Колтаков и Игорь Кононов. Лидерство в чемпионате сохранил за собой прошлогодний золотой медалист Дмитрий Колтаков.

А что же казахстанские мотогонщики? После травмы Дениса Слепухина нашу страну на этапе представляли запасные Владимир Чеблаков и Павел Некрасов. Лишь в прошлом году после длительного простоя возобновившие тренировки наши земляки на высокие места в чемпионатах мира пока претендовать на могут, но перемены в их экипировке, настроении и технической подготовке уже заметны.

Выступали казахстанцы на новых мотоциклах, готовились к соревнованиям не где придется, а на ледяных трассах в России. У них наконец появился стабильный календарь соревнований – чемпионат соседней России. Через неделю они вновь выезжают на состязания в РФ. И теперь главной проблемой на пути дальнейшего развития ледового спидвея в Казах­стане, по мнению ветерана этого вида спорта Владимира Чеблакова, остается недостаточный приток на скользкие и стремительные дорожки молодых мотогонщиков.

