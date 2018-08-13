​Глас народа

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Наталия Акопян

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова в этот день приняла 13 граждан, среди которых жители Алматы, Астаны и Акмолинской области. В основном их обращения касались размеров пенсий, системы социальных платежей, пересмотра групп инвалидности, санаторно-курортного лечения, внесения изменений в социальное законодательство.

Так, инвалид II группы Бакыт­жан Нургузова обратилась к министру с вопросами обеспечения лекарствами, жильем, а также условий и перечня услуг, оказываемых инвалидам в стране. Женщина также рассказала, что в Астане нет скидок инвалидам на железнодорожные билеты, в то время как в Алматы ей выдали льготную карту, при предъявлении которой в кассе поездка обходится в разы дешевле.

На прием к Алексею Цою записались 11 человек: астанинцы пришли лично, а с жителями Карагандинской, Туркестанской и Жамбылской областей была установлена видеоконференц­связь. Обратившихся граждан волновали вопросы лечения и обеспечения лекарственными препаратами, внесения изменений в законодательство, были озвучены жалобы на действия медицинских работников.

Например, жительница Астаны Раиса Михеева пожаловалась на низкую заработную плату врачей-ревматологов в 46 тыс. тенге. И. о. министра здравоохранения РК объяснил, что клиники управляют бюджетом самостоятельно, но поручил в течение недели проверить и проанализировать зарплаты ревматологов.

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