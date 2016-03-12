​Гласно, прозрачно, законно

До дня проведения голосования по выборам депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней осталось чуть больше недели, и вопросы, связанные с ролью наблюдателей в обеспечении прозрачности и законности электорального процесса становятся все более актуальными. Проведенный в столице «круглый стол» дал возможность провести научно-экспертный анализ ключевых вопросов взаимодействия казахстанских и международных наблюдателей в период выборов.

В обсуждении приняли участие председатель Респуб­ликанской общественной комиссии по контролю за выборами Нурлан Еримбетов, руководитель штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода, члены РОККВ, наблюдатели, общественные деятели.

Открывая заседание «круг­лого стола», Н. Еримбетов напомнил, что для наблюдения за нынешними внеочередными выборами в Казахстан прибывает множество наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Он отметил важность конструктивного взаимодействия отечественных наблюдателей с зарубежными коллегами, обмена опытом.

За нынешним электоральным циклом в Казахстане осуществляет наблюдение большая команда от миссии Содружества независимых государств. Как отметил Е. Слобода, планируется, что от СНГ будет аккредитовано не менее 300 наблюдателей.

– На каждых выборах мы всегда видим в Казахстане большое количество местных наблюдателей, и, прежде чем давать свою оценку работе участковых комиссий, мы всегда интересуемся мнением национальных наблюдателей: какие они видят проблемы, как идет голосование, какие вопросы возникают, есть ли недостатки. Есть и другой формат взаимодействия. Известно, что в качестве наблюдателей могут выступать представители политических партий, и с ними мы ведем диалог, когда посещаем предвыборные штабы этих партий, – рассказал Е. Слобода, отметив также большой опыт наблюдательской работы рес­публиканской общественной комиссии.

Поскольку электоральный цикл выходит уже на финишную прямую, закономерно, что участники «круглого стола» выступили с оценками уже прошедших и текущего этапов выборной кампании. Так, член РОККВ Адиль Ахметов рассказал, что представители комиссии побывали практически во всех регионах страны и можно говорить о том, что нынешние выборы в Казахстане характеризуются большой активностью политических партий, вызывают живой интерес у граждан.

– Выборы проходят в соответствии с нормами законодательства, и есть уверенность, что весь электоральный цикл будет проведен в таком духе, – высказал мнение А. Ахметов.

Глава штаба Миссии наблюдателей от СНГ со своей стороны подчеркнул, что выдвижение и регистрация кандидатов прошли спокойно, гласно, без каких-либо нарушений. Так же проходит агитационный период, все партии активно используют доступные им методы борьбы за голоса избирателей, всем кандидатам предоставляются равные условия для агитации.

Отдельно Е. Слобода отметил готовность избирательных комиссий к проведению голосования – техническую, кадровую, методическую. От штаба Миссии СНГ он также выразил признательность СМИ за объективное, всестороннее и доступное информационное обеспечение предвыборной кампании.

В завершение заседания «круглого стола» его участники подчеркнули, что развитие и укрепление механизмов общественного наблюдения за ходом электорального процесса способствует обеспечению транспарентности и открытости выборов, а также повышению активности гражданского общества и развитию демократической культуры.