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Гласность плюс просвещение
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
На одной из пресс-конференций журналисты обратились за разъяснением к заместителю прокурора области Куату Артыкбаеву с вопросом: имеют ли право полицейские скрывать информацию о случаях сексуального насилия над детьми, ссылаясь на тайну следствия? Ответ был однозначным: «Никто не вправе скрывать информацию о таком ужасном преступлении. Жесточайшим образом будем искоренять такие факты и наказывать за это».
Это логично. Следствию, бесспорно, мешать нельзя. Но общество должно знать о каждом подобном преступлении, анализировать и принимать превентивные меры. Более того, такие факты не должны замалчиваться ради лакировки действительности, так как данная проблема опасно обострилась. По данным казахстанской прессы, в стране за пять лет удвоилось (с 1 885 – в 2010 году до 3 623 – в 2014 году) количество фактов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.
Выступая не так давно на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев озвучил такие цифры: «Если в 2010 году жертвой насильников стал 491 ребенок, то в 2014-м уже 943. И сегодня такие факты продолжают регистрироваться практически ежедневно».
…Отрадно то, что докладчик не ограничился лишь цифрами и фактами, а сделал анализ причин сексуальных преступлений. Они, как было отмечено, «обусловлены целым рядом негативных факторов и в первую очередь – общим упадком нравственности. Кроме того, подавляющее большинство таких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Не последнюю роль играет низкий социальный статус семей, в которых воспитывались пострадавшие дети. Все это усугуб­ляется широкой доступностью в Интернете противоправного контента, культивирующего насилие, жестокость и порно­графию».
Далее было сказано: «Между тем качество расследования и раскрытия сексуальных преступлений вызывает немало нареканий, дела волокитятся, укрываются. За последние пять лет остались нераскрытыми почти три тысячи (2 988) уголовных правонарушений против половой неприкосновенности, в том числе 605 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних».
Моя знакомая, родом из Омска, рассказывала, что у них была открыта служба «Брак и семья». Ее специалисты, помимо различных просветительских и предупредительных мероприятий, проводили анонимное анкетирование девочек. Так вот, немалая часть обратившихся подвергалась насилию собственных папаш. Один их них даже занимался этим с четырьмя разновозрастными детьми. И, что самое страшное, об этом, как и в большинстве других случаев, знали жены извращенцев и делали вид, что ничего не происходит. Вот это и есть то падение нравов, о котором сказал Асхат Даулбаев. То есть надо не только наказывать насильников, но и усиленно просвещать общество. Необходимо, как отмечается, сформировать систему согласованных действий, которая должна объединить усилия правоохранительных и судебных органов, образовательных и медицинских учреждений. В рамках этой работы необходимо разработать и принять правительственную программу по предотвращению и искоренению правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
…В конце июля в Астане в Службе центральных коммуникаций выступала генеральный директор Института семейного воспитания Софья Евдокимова. В ходе брифинга она назвала причиной насилия в отношении детей педагогическую некомпетентность родителей. Также было сказано, что решить проблему насилия в обществе можно, уделив самое пристальное внимание работе в семьях, детских садах и школах. «Нами была разработана и внедрена в практику программа профессионального обучения школьных психологов в области семейного воспитания. В ней особое внимание уделяется таким важнейшим вопросам, как установление тесного сотрудничества школьных психологов с родителями учащихся, чтобы помочь им найти ответы на все животрепещущие вопросы.
«Свыше 5 тысяч астанинцев обратились к нам за помощью. Нашим институтом им была оказана психологическая и методическая помощь. Такое большое число обращений говорит о том, что вопрос актуален и работу над ним нужно продолжать», – сказала С. Евдокимова.
…То есть получается, что осудить насильника – это уже следствие случившегося, а первопричина – в профилактической работе как среди детей, так и взрослых, в том числе и с участием школьных психологов, с акцентированием внимания не только на неблагополучные семьи, но и те, где внешне все в порядке. А также сегодня упор должен быть сделан на совершенствование законодательной базы по противодействию сексуальному насилию над детьми, включающей в себя ужесточение уголовной ответственности за преступления, обеспечение административного надзора за освободившимися из заключения лицами, совершившими такие деяния.
…Мы идем к развитому обществу, но на каком-то этапе расширившийся гарантированный государством спектр свобод граждан, их раскрепощенность от былых идеологий и в чем-то даже от нравственных принципов для немалого числа людей переросли во вседозволенность, попрание морали ради собственной прихоти и похоти. Но цивилизованная страна, как любой здоровый организм, должна выработать моральную вакцину от этого вируса.

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