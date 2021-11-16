Глава Антикора М. Ахметжанов принял участие в онлайн-встрече с представителями НПО в рамках Гражданского форума

16 ноября т.г. в рамках Х юбилейного Гражданского форума «30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства» состоялась онлайн-встреча главы Антикоррупционной службы Марата Ахметжанова с представителями неправительственных организаций, сообщает Kazpravda.kz.
В своем выступлении М. Ахметжанов рассказал о проводимой в стране реформах в сфере противодействия коррупции позволивших сформировать собственную модель антикоррупционной политики, а также о роли общественности в вопросах искоренения коррупции.
В частности, он отметил об усовершенствовании системы поощрения граждан, сообщивших о фактах коррупции, о работе института антикоррупционной экспертизы, где экспертами выступают представители гражданского общества, о введении института персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных и внедрении комплаенс-служб в квазигосударственном секторе.
«Важно понимать, Агентство не в силах единолично побороть коррупцию. Необходимо активное вовлечение всего гражданского общества. Поэтому общественная активность обрела особую значимость при разработке проекта Концепции антикоррупционной политики на предстоящие 5 лет.», - отметил М. Ахметжанов.
Стоит отметить, что разработка Концепции проходила с активным участием неравнодушных граждан и представителей НПО.
«Сейчас Концепция предусматривает 6 основных блоков, направленных на формирование добропорядочного общества, исключение возможностей коррупции, обеспечение неотвратимости ответственности, транспарентности бюджетных процессов, внедрение антикоррупционных стандартов», подчеркнул председатель Агентства.
Вместе с тем М. Ахметжанов рассказал о важности внедрения проектного управления, что позволит персонализировать ответственность должностных лиц и установить четкие и измеримые показатели. То есть концентрация на результат.
Завершая свое выступление председатель Агентства отметил, что в настоящее время Антикоррупционной службой сделан акцент на раскрытие преступных схем и скрытых хищений, что позволило выявить нарушения в сфере субсидирования сельского хозяйства.
«На сегодня Антикоррупционной службой зарегистрировано 65 уголовных дел. 18 лиц признаны подозреваемыми. Из них 14 находятся под стражей. В настоящее время расследование продолжается», - заключил М. Ахметжанов.
Полный текст доклада доступен по ссылке.
