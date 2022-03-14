Глава Антикора прокомментировал арест Кайрата Сатыбалды

Глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, прокомментировал арест Кайрата Сатыбалды, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На вопрос о размерах хищений Олжас Бектенов ответил, что суммы пока не установлены.

«Суммы сейчас не установлены. Есть ряд эпизодов. Как только мы проведем расследование, назовем суммы. Но могу сказать, что они миллиардные», - сказал он.

Журналисты также поинтересовались, причастен ли Кайрат Сатыбалды к январским событиям.

"Не было сказано о январских событиях. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность страны», - сообщил на это глава Анткиора.

Также он опроверг информацию об аресте главы Антикора Куаныша Есекеева.

«Действующий руководитель пока по делу у нас не проходит, он допрошен в качестве свидетеля. Обыски проводятся в Казахтелекоме, в Алматы и в столице», - отметил Олжас Бектенов.