Спорт
Глава ФФК награжден медалью "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл"
Азамат Сыздыкбаев
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы вручил медаль "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" президенту футбольной федерации Казахстана Сеильде Байшакову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ФФК.

Министр подчеркнул, что День Независимости Казахстана является особым праздником в жизни каждого гражданина страны.

"Благодаря мудрой и дальновидной политике Главы государства за годы независимости наш Казахстан стал успешной страной с конкурентоспособной экономикой, развитой инфраструктурой и огромным интеллектуальным капиталом. Вклад в процветание вносит каждый ее гражданин, который своим ежедневным трудом способствует ее дальнейшему развитию", – сказал Мухамедиулы.

Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" утверждена указом Президента Нурсултана Назарбаева №380 от 29 ноября 2016 года. Ею награждаются граждане РК и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

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