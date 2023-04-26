Глава ФИФА посетит Казахстан

Как сообщает пресс-служба Казахстанской футбольной федерации, официальный визит президента ФИФА запланирован на третье мая. Приезд Инфантино в Казахстан станет для него первым в качестве главы ФИФА. Отметим, что 53-летний швейцарский футбольный функцио­нер стал президентом Меж­дународной федерации футбола в феврале 2016-го года. До этого Инфантино занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Этот визит, надеемся, придаст новый импульс развитию футбола в Казахстане. А теперь перейдем к очередному обзору европейских футбольных турниров, в которых, напомним, ежегодно принимают участие и клубы из нашей страны.

Начнем, конечно же, с главного клубного турнира Старого Света (и самого престижного в мире) – Лиги чемпионов УЕФА, где на прошедшей неделе определились все полуфиналисты.

Итак, за выход в финал 9–10, а также 16–17 мая между собой по два поединка проведут испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Также состоится исторический поединок между двумя командами из одного города (никогда ранее такого не было в Европе, да и в мире тоже) – миланскими «Миланом» и «Интером».

В 1⁄4 финала «Реал» был дважды сильнее английского «Челси» (2:0, 2:0); «Манчестер Сити» прошел немецкую «Баварию» (3:0, 1:1); «Интер» победил португальскую «Бенфику» (2:0, 3:3); в итальянском дерби «Милан» обошел неаполитанский «Наполи» (1:0, 1:1). Отметим и наставника «Манчестер Сити» испанца Хосепа Гвардиола, который уже в десятый раз вышел в полуфинал Лиги чемпионов, и это рекорд среди тренеров.

Известны и все участники полуфинала второго по значимости турнира – Лиги Европы УЕФА. Между собой первые поединки 11 мая сыграют испанская «Севилья» и итальянский «Ювентус», а также немецкий «Байер» будет биться с итальянской «Ромой». Ответные встречи состоятся 18 мая.

В 1⁄4 «Севилья» прошла английский «Манчестер Юнайтед» (2:2, 3:0); «Ювентус» был сильнее португальского «Спортинга» (1:0, 1:1); «Байер» «положил на лопатки» бельгийский «Юнион» (1:1, 4:1). «Рома», уступив вначале на выезде нидерландскому «Фейеноорду» – 0:1, потом дома выиграла в основное время по итогам двух таймов со счетом 2:1, а в дополнительное назначенное время забила еще два гола и победила в итоге со счетом 4:2.

В Лиге конференций УЕФА тоже известны имена всех участников 1⁄2 финала. За выход в финал сразятся итальянская «Фиорентина» и швейцарский «Базель», а также английский «Вест Хэм Юнайтед» и нидерландский «АЗ Алкмар». Игры пройдут 11 и 18 мая.

«Фиорентина» в четвертьфинале про­шла польский «Лех» (4:1, 2:3); «Базель» оказался сильнее французской «Ниццы» (2:2 и 2:1 по дополнительному времени); «Вест Хэм Юнайтед» обыграл бельгийский «Гент» (1:1, 4:1). «АЗ Алкмар», уступив в гостях в первой встрече бельгийскиму «Андерлехту» со счетом 0:2, потом выиграл дома по итогам основного и дополнительного времени 2:0, после чего командам пришлось бить пенальти, где голландцы оказались точнее, забив четыре мяча и пропустив лишь один.

А теперь поговорим о пяти лучших национальных чемпио­натах Старого Света и начнем с родоначальников футбола – англичан. У них на прошедшей неделе произошло сразу несколько интересных событий.

Старейший футбольный турнир этой страны (а возможно, и всего мира) – розыгрыш Кубка Англии. Мы уже сообщали, что в Лиге чемпионов впервые в истории еврокубков между собой сыграют две команды из одного города. Данная ситуация теперь повторится и в финале британского турнира, где сыграют два клуба из Манчестера. 3 июня за заветный трофей поспорят извечные соперники «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». А произошло это вот как.

В минувшее воскресенье в полуфинальном матче «Красные дьяволы» на выезде сыграли с «Брайтон энд Хоув Альбион» (в этом турнире команды проводят всего по одному матчу – «на вылет») и завершили пое­динок в основное и дополнительное время со счетом 0:0. А потом была серия невероятнейших послематчевых пенальти, где футболисты «Манчестер Юнайтед» оказались точнее лишь на один гол, забив 7 мячей и пропустив 6!

В субботу «Манчестер Сити» дома разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0, и здесь хет-трик оформил не, как бы подумали многие, норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн (кстати, он опять отличился в Лиге чемпионов УЕФА), а полузащитник сборной Ажира – Рияд Марез.

Действующий обладатель Кубка Англии – «Ливерпуль». При этом абсолютным рекордсменом по количеству завоеванных трофеев Кубка Англии является лондонский «Арсенал» (14), «Манчестер Юнайтед» занимает второе место (12), а у «Манчестер Сити» только шесть кубков.

Клубы из Манчестера, естественно, очередной тур в Премьер-лиге пропустили, но продолжают удерживать второе и третье места в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» после 30 игр на счету 70 очков, а у «Манчестер Юнайтед» после 30 туров – 59. Кстати, 59 очков также имеет и «Ньюкасл Юнайтед» (но после 31 тура), в воскресенье на своем поле буквально уничтоживший столичный «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 6:1. Ну а лидером АПЛ продолжает оставаться (пока что) лондонский «Арсенал», в 32 туре дома сыгравший очень неожиданно вничью с занимающим последнее место «Саутгемп­тоном» – 3:3.

В испанской Примере все дальше от соперников отрывается «Барселона», после 30 туров набравшая 76 очков. В воскресенье каталонцы на своем поле принимали идущий на третьем месте в турнирной таблице с 60 очками столичный «Атлетико» и обыграли его со счетом 1:0 за счет единственного гола игрока сборной Испании Феррана Торреса.

На втором месте с 65 очками располагается мадридский «Реал», в субботу буднично обыгравший дома «Сельту» из Виго со счетом 2:0.

В Италии в понедельник завершился очередной тур первенства страны, где столичная «Рома» имела все шансы войти в лидирующую тройку, но крупно проиграла на выезде «Аталанте» из Бергамо со счетом 1:3. Подопечные известного португальского специалиста Жозе Мауриньо теперь делят четвертую строчку с 56 очками с «Миланом», который свою домашнюю игру против «Лечче» выиграл со счетом 2:0.

На первом месте с 78 очками идет будущий чемпион Италии неаполитанский «Наполи», обыгравший в гостях туринский «Ювентус» со счетом 1:0. Кстати, «Старая синьора» занимает третью позицию с 59 очками. А произошло это потому, что «Ювентусу» вернули 15 очков, которые с них сняли вначале сезона из-за финансовых нарушений. Правда, судебное дело еще не завершилось, и у туринцев опять могут отобрать заветные баллы.

На втором месте с 61 очком в серии А располагается столичный «Лацио», на своем поле уступивший туринскому «Торино» – 0:1.

В немецкой Бундеслиге мюнхенская «Бавария» утратила лидерство, уступив на выезде «Майнцу» со счетом 1:3. Видимо, на этот результат повлияло не очень хорошее настроение у баварцев после вылета из Лиги чемпионов. На счету самого известного клуба Германии так и осталось 59 очков, и теперь они на втором месте.

Осечкой мюнхенцев сразу же воспользовалась «Боруссия» из Дортмунда, которая разгромила «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне с «сухим» счетом 4:0 (дублем в поединке отметился нидерландский нападающий Дониэлл Мален) и набрала ровно 60 очков.

На третьем месте в чемпионате располагается столичный «Унион», обыгравший в гостях «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 1:0 благодаря единственному голу нападающего сборной Суринама Шеральдо Беккера. У берлинцев теперь на счету 55 очков после 29 проведенных туров.

Во Франции тройка лидеров прежняя: парижский «ПСЖ», имеющий 75 очков после 32 туров, «Марсель» с 67 очками и «Ланс» с 66. Столичные «Принцы» в последней игре на выезде обыграли «Анже» – 1:0, марсельцы в гостях были сильнее «Лиона» – 2:1, а футболисты «Ланса» дома разгромили «Монако» со счетом 3:0.