Глава фонда "Самрук-Казына" отчитался Токаеву о работе в 2022 году

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за четыре месяца 2022 года.

Президенту было доложено о производственных, финансовых показателях фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, АО "Самрук-Казына" достигло запланированных результатов на данный момент.

Алмасадам Саткалиев сообщил Главе государства о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведении ремонтных работ на крупных инфраструктурных объектах, а также подготовке к IPO портфельных компаний фонда.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".