Глава государства анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане

Президент,Технологии

Выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на подходе третий очень мощный суперкомпьютер, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как отметил Президент, в течение семи лет построено и отремонтировано несколько десятков тысяч километров автомобильных и железных дорог. Через территорию РК прокладываются транспортные, энергетические и цифровые маршруты, соединяющие Европу и Азию. Казахстан стал известен в мире как развитое, стабильное, светское государство, вносящее значительный вклад в укрепление мирового порядка в качестве средней державы.

- Благодаря прагматичной и ответственной внешней политике Казахстан сохраняет высокий международный авторитет. Наш паспорт пользуется большим уважением во всем мире. Для наших граждан и бизнеса открыты все границы. Казахстан стал активным участником глобальной цифровой трансформации. В нашей столице функционируют Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и современный уникальный технопарк Astana Hub. Экспорт IT-услуг превысил один миллиард долларов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в Казахстане запущены два суперкомпьютера, ресурсы которых служат отечественным компаниям и ученым. На подходе третий очень мощный суперкомпьютер. Прочной основой цифровой экономики призван стать строящийся кластер дата-центров – «Долина ЦОДов».

- Мы реализуем общенациональную стратегию Digital Qazaqstan, внедряем технологии искусственного интеллекта во все сферы жизни. Все эти шаги нацелены на построение Цифрового, другими словами, прогрессивного государства, стоящего на службе нашего народа, - отметил Глава государства.

#Токаев #суперкомпьютер

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