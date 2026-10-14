Глава государства дал ряд поручений Вице-Президенту

Президент

Президент подчеркнул, что конституционные принципы и ценности должны стать неотъемлемой частью национального характера и общественной культуры

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Вице-Президента Ерлана Карина о реализации приоритетных направлений внутренней политики, исполнении поручений и продвижении инициатив Президента, в том числе высказанных на открытии первой сессии Курултая первого созыва и первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В частности, Вице-Президент рассказал о работе по разъяснению и популяризации конституционных ценностей, реализации проекта «Таза Қазақстан», формированию новой общественной этики, продвижению принципа «Закон и Порядок», внедрению единой программы воспитания «Адал азамат».

Глава государства был также проинформирован о ключевых направлениях деятельности в сфере внутренней политики, в том числе по укреплению межэтнического согласия, обеспечению прав и интересов детей, совершенствованию государственной информационной политики.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, подчеркнув, что конституционные принципы и ценности должны стать неотъемлемой частью национального характера и общественной культуры.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, патриотизм, ответственность, добросовестный труд, единство и консолидация граждан вокруг общих созидательных целей являются важнейшими условиями поступательного развития страны.

#Токаев #поручения #Карин

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