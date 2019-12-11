Глава государства и председатель партии "Ауыл" подробно обсудили ситуацию в АПК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя партии "Ауыл" Али Бектаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что члены партии "Ауыл" полностью поддерживают учреждение Национального совета общественного доверия и Президентского кадрового резерва, а также инициативы Главы государства, направленные на улучшение ситуации в сельском хозяйстве.
Собеседники подробно обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе. В частности, лидер партии высказал свои предложения по совершенствованию системы финансовой поддержки отрасли.
Али Бектаев отметил своевременность поручений Президента, предусматривающих эффективное использование сельскохозяйственных земель и передачу посевных площадей хозяйствам, которые непосредственно занимаются их обработкой.
Глава государства был ознакомлен с предложениями партии "Ауыл" по дальнейшему развитию аграрной сферы и возрождению отдаленных сельских населенных пунктов.