Глава государства посетил казахский этноаул в Сеуле

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев и Спикер Национальной Ассамблеи Республики Корея Чо Чжон Шик посетили казахский этноаул, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе совместного посещения этноаула, расположенного в столичном парке Ханган, высоким гостям были представлены история и традиции казахского народа, национальное декоративно-прикладное искусство, музыкальная культура и современные формы культурного наследия.

Президент Касым-Жомарт Токаев и Спикер Национальной Ассамблеи Чо Чжон Шик осмотрели традиционную юрту и инсталляцию «Жеті қазына», посвященную семи главным сокровищам казахского народа. В этноауле были представлены традиционные ювелирные украшения, национальная одежда и изделия из войлока. Гостям также продемонстрировали национальные музыкальные инструменты, в том числе домбыра, дауылпаз и жетіген.

Ярким моментом программы стало совместное выступление ансамбля танца «Бірлік» и балетной труппы Государственного академического корейского театра Республики Казахстан. Хореографическая композиция «Дружба» символизировала единство, взаимное уважение и тесные связи между казахским и корейским народами.

Касым-Жомарт Токаев и Чо Чжон Шик также ознакомились с традиционным искусством стрельбы из лука. Для высоких гостей был организован краткий мастер-класс по технике владения луком. В диджитал-юрте была представлена современная интерпретация традиционного казахского жилища. На панорамном LED-экране гостям показали иммерсивный видеоконтент о дружбе двух народов, а также об истории, культуре и современной жизни этнических корейцев в Казахстане.

Посещение этноаула стало символичным отражением крепнущих казахско-корейских отношений и особой роли гуманитарных и культурных связей в сближении двух стран. В ходе мероприятия в небо над парком Ханган были подняты дроны с государственными флагами двух стран, а также дирижабль с надписью «Казахстан – Корея вместе устремлены к светлому будущему».

Президент тепло побеседовал с казахстанцами, которые в настоящее время проходят обучение или трудятся в Южной Корее Глава государства рассказал соотечественникам о проводимых в нашей стране политических реформах и социально-экономических преобразованиях, направленных на повышение благосостояния народа. Наши соотечественники поделились своими достижениями в работе и учебе, а также рассказали Касым-Жомарту Токаеву о планах на будущее. В завершение встречи Президент пожелал успехов студентам и всем гражданам Казахстана, проживающим в Республике Корея. 

#Казахстан #Корея #этноаул

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