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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ

Касым-Жомарт Токаев  поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днем Турецкой Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК. 

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Турции. 

«Несомненно, эта дата занимает важное место в истории Вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом. Все это стало возможным благодаря Вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться», – говорится в поздравительной телеграмме Главы государства. 

Напомнив, что дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией были установлены 30 лет назад, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что на сегодняшний день сотрудничество между нашими странами динамично развивается в духе расширенного стратегического партнерства. 

В завершение Глава нашего государства пожелал президенту Турции больших успехов в ответственной деятельности, его родным и близким – благополучия, а всему турецкому народу – мира и процветания.

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