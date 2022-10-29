Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днем Турецкой Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Турции.

«Несомненно, эта дата занимает важное место в истории Вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом. Все это стало возможным благодаря Вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться», – говорится в поздравительной телеграмме Главы государства.

Напомнив, что дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией были установлены 30 лет назад, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что на сегодняшний день сотрудничество между нашими странами динамично развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

В завершение Глава нашего государства пожелал президенту Турции больших успехов в ответственной деятельности, его родным и близким – благополучия, а всему турецкому народу – мира и процветания.