Глава государства: Мы должны идти к безналичной экономике

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Реорганизовать службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, и бороться с теневой экономикой поручил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, обращаясь с ежегодным Посланием к народу Казахстана в Акорде, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сегодня руководители боятся подписывать документы, что вдруг завтра придут, за жабры возьмут, еще и пугают: "Вот я тебе покажу!". Я поручаю КНБ ловить таких чиновников и прямо сразу заводить уголовные дела. Кто ему позволил?" – возмутился Назарбаев.
В этой связи Президент поручил реорганизовать службу экономических расследований.
"Надо реорганизовать службу экономических расследований, передав функции в Комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, идут взятки и коррупция. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневой экономики как минимум на 40 процентов", – поручил Назарбаев.