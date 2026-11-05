Глава государства наградил Короля Иордании орденом Al-Farabi

Фото: Акорда

Президент полагает, что динамичное взаимодействие на высшем уровне создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения общих приоритетов и развития повестки двустороннего сотрудничества.

«Мы высоко ценим многогранное сотрудничество с Иорданией. В нашей стране Вас считают выдающимся и дальновидным лидером, пользующимся глубоким уважением во всем мире. Под Вашим сильным и мудрым руководством Иордания утвердилась в качестве оплота мира и стабильности, чести и справедливости, а также динамично развивающегося центра инноваций и устойчивого роста. В мировом сообществе Ваш голос неизменно пользуется высоким уважением и оказывает значительное влияние на продвижение глобального диалога. Инициатива «Акабский процесс» служит еще одним подтверждением Вашей непоколебимой приверженности укреплению международной безопасности. Мы считаем большой честью совместно с Иорданией провести завтра в Астане очередной саммит в рамках этой инициативы», – заявил Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря последовательной поддержке Короля двустороннее сотрудничество уже принесло ощутимые результаты.

«Сегодня наше партнерство активно развивается по новым перспективным направлениям, раскрывая колоссальный потенциал обоих государств. Взаимные визиты, состоявшиеся в прошлом году, придали мощный импульс сотрудничеству. Я твердо намерен сохранить позитивную динамику и вывести взаимодействие на еще более высокий уровень», – сказал Президент.

Глава нашего государства подчеркнул, что считает Короля Абдаллу II близким другом Казахстана.