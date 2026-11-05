Глава государства наградил Короля Иордании орденом Al-Farabi

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев назвал визит Короля Абдаллы II ярким свидетельством углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Иорданией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент полагает, что динамичное взаимодействие на высшем уровне создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения общих приоритетов и развития повестки двустороннего сотрудничества.
«Мы высоко ценим многогранное сотрудничество с Иорданией. В нашей стране Вас считают выдающимся и дальновидным лидером, пользующимся глубоким уважением во всем мире. Под Вашим сильным и мудрым руководством Иордания утвердилась в качестве оплота мира и стабильности, чести и справедливости, а также динамично развивающегося центра инноваций и устойчивого роста. В мировом сообществе Ваш голос неизменно пользуется высоким уважением и оказывает значительное влияние на продвижение глобального диалога. Инициатива «Акабский процесс» служит еще одним подтверждением Вашей непоколебимой приверженности укреплению международной безопасности. Мы считаем большой честью совместно с Иорданией провести завтра в Астане очередной саммит в рамках этой инициативы», – заявил Глава нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря последовательной поддержке Короля двустороннее сотрудничество уже принесло ощутимые результаты.
«Сегодня наше партнерство активно развивается по новым перспективным направлениям, раскрывая колоссальный потенциал обоих государств. Взаимные визиты, состоявшиеся в прошлом году, придали мощный импульс сотрудничеству. Я твердо намерен сохранить позитивную динамику и вывести взаимодействие на еще более высокий уровень», – сказал Президент.
Глава нашего государства подчеркнул, что считает Короля Абдаллу II близким другом Казахстана.
«В знак признания Вашего исключительно важного вклада в укрепление уз дружбы между Казахстаном и Иорданией для меня большая честь вручить Вам государственную награду – орден Al-Farabi. Эта высокая награда носит имя великого мыслителя Востока. Наследие Аль-Фараби продолжает вдохновлять и служить нравственным ориентиром для многих поколений. Его историческая роль в развитии современной политической мысли, науки и литературы поистине неоценима. Аль-Фараби занимает особое место в сердцах и умах всего арабского мира. Его непреходящие идеи мудрости, гармонии и единства продолжают объединять наши культуры. Мы высоко ценим Ваши неустанные усилия по поддержке этих благородных ценностей. Особенно символично, что именно Вы стали первым кавалером этого ордена. Считаю это историческим событием. Пусть эта высокая награда станет свидетельством искреннего уважения и особого расположения Казахстана к Вам!», – отметил Касым-Жомарт Токаев.