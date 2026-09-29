Глава государства наградил Штайнмайера орденом «Алтын Кыран»

В своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Германией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность диалогу и единству снискали Вам глубокое уважение и способствовали укреплению доверия и сотрудничества Германии с партнерами по всему миру. Сегодня Германия – одна из наиболее динамичных и инновационных стран, задающая высокие стандарты в промышленности, науке и технологиях и вносящая значительный вклад в формирование будущего мировой экономики», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Франка-Вальтера Штайнмайера в развитии двусторонних отношений.

«Мы высоко ценим Вас, г-н Президент, как верного и надежного друга Казахстана и выдающегося государственного деятеля международного уровня. Учитывая Ваш значительный личный вклад в укрепление уз дружбы между Казахстаном и Германией и наращивание нашего взаимодействия, я с большим удовольствием вручаю Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Примите его как знак особого уважения и искренней благодарности казахского народа», – заявил Глава государства.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что неизменно уделяет особый интерес и внимание Центральной Азии.