Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира

Президент

Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Алжира благополучия и процветания

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника — Дня Революции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В своём поздравлении Глава государства отметил дружественный характер отношений между Казахстаном и Алжиром.

«Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо обоих народов», — сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в государственной деятельности, а народу Алжира — благополучия и процветания.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #АЛЖИР

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