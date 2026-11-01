Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Алжира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю национального праздника — Дня Революции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В своём поздравлении Глава государства отметил дружественный характер отношений между Казахстаном и Алжиром.

«Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо обоих народов», — сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в государственной деятельности, а народу Алжира — благополучия и процветания.