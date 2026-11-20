Президент Казахстана с теплотой вспомнил недавний исторический визит Султана Омана в нашу страну и подчеркнул, что его итоги способствовали дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной политической деятельности, а братскому народу Омана – благополучия и процветания.